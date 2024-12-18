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轉機量截至11月已破625萬人次 北美客占近四成

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

疫後全球觀光產業大爆發，交通部18日指出，今年截至11月桃園機場轉機旅客量已突破 625 萬人次，前三名分別是北美約占 39.8%，東南亞及南亞約占 36.9%，東北亞則約占 7.1%，由此可知，桃園國際機場為東南亞轉接北美的最佳選擇地點，來自這些地區的轉機需求約占總量的76.7%。

根據交通部報告指出，疫情前 2019年旅客量為 4,868 萬人次，轉機旅客量為 564 萬 6,614 人次，平均每日轉機旅客量 1 萬 5,470 人次，約占總體運量一成一。隨疫後國境解封，旅客量持續攀升，轉機旅客量也屢創新高，2023年的轉機旅客量達到 637 萬 3,086 人次，占總體運量一成八，平均每日轉機旅客量達 1 萬 7,460人次，較疫情前成長約 13%，2024年截至 11 月轉機旅客量已突破 625 萬人次。

為吸引轉機客停留，桃園機場也，針對在台停留 7 至 24 小時以內之轉機旅客，持有效簽證或免簽證者的過境旅客入境台灣觀光半日遊程，經統計2023年5月至2024年11月，參加過境半日遊國際旅客人數約 14,692 人，其中團體導覽 8,807 人(占 59.98%)、自由行 5,885 人(占40.06%)，參加旅客前五名國家依序來自美國、加拿大、菲律賓、德國、澳洲。

交通部強調，隨著疫後國際航線復甦，觀光署透過多元管道國際行銷台灣觀光，並推出各項國際旅客優惠措施，吸引全球國際旅客來台。

桃園機場 轉機

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