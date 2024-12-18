陳其宏稱川普上任台商忙四年 童子賢：操控關稅難發財

川普關稅問題，科技大老紛紛提出觀點，佳世達董事長陳其宏17日表示，川普上任「供應鏈要忙四年」，內部已擬訂三套方案，包括找對美低貿易順差國及高關稅品項在美製造可能性，和碩董事長童子賢則認為，川普對友善貿易國祭出關稅懲罰是矛盾政策，執行不易，即使關稅倍增，美國也無法發財，還需聽其言觀其行。

川普再度召開記者會發表談話，關稅議題影響台灣最大，童子賢指出，川普記者會上說，他課徵高關稅會讓美國「發財」，童子賢他認為未來川普無法實踐「關稅替美國帶來財富」這個願望，反而會讓美國消費者受害。

和碩董事長童子賢、台北市電腦公會理事長彭双浪及佳世達董事長陳其宏17日都對此發表意見：

陳其宏表示，這位狂人總統上任定會提出關稅政策，只是不知道其優先順序為何，除了已講到的加拿大跟墨西哥，加上中國跟先前點名過的越南，佳世達內部也擬訂三道錦囊計畫，「一定做最壞的打算，不能假設不會發生，要假設會發生討論該如何因應，」為了準備對策，因此同仁最近都很忙。

他坦言現在團隊正快速準備十分忙碌，只要川普一啟動政策，佳世達可以馬上面對，只是團隊又要先預估，並預先投入一些成本，萬一若什麼都沒發生，也只能鬆一口氣，他預期這樣的緊湊防範工作得持續4年，搞得大家比較累，因為川普是商人出身，會看數字（哪一國出超過多）一直做滾動調整。

陳其宏表示，現在很多人把工廠設在墨西哥，突然政策真的提高關稅，就必須很快尋找替代方案，要考慮一個川普比較不會考慮的選項，像是越南是對美國第三大貿易順差國，就是很危險的，台灣是第六名，陳其宏也坦言有在看對美國貿易順差10名外的製造地選項，而最差狀況下也必須考慮美國設廠可能性，但去的方式跟供應鏈夥伴是誰，都開始評估。

童子賢說：關稅施政涉及政治語言，倍增也無法發財。

童子賢則指出，現在不是是19世紀，每個國家的關稅占財政收入比都已經很低，國家與政府都不可能靠扣關稅發財，他舉有趣的小統計如下：在19世紀的1824年，也就是200年前，美國政府的財政收入有94.7%靠關稅收入，時間來到21世紀的2024年，美國政府的財稅收入只有1.6%靠關稅收（美國財政收入每年需要5.3兆美元，但關稅收入僅840億美元左右，）。

他反問：美國就算把現有的關稅增加1倍，也只能達到整體財政收入的3.2%，怎麼可能讓美國政府發財呢？

市調預期2024年美國關稅收入總金額是838億美元，童子賢指出，這個金額雖然不小，但是比起美國一年27.5兆美元的GDP比例實在是很小，所以也不能夠讓整個美國發財。

他以數字驗證，川普宣示的政策，有很多矛盾之處。或許政策矛盾之處有許多只是選舉語言，一旦面臨施政，或許會回歸理性務實的一面。

童子賢指出，川普愛說自己是「關稅人」或「關稅俠」，但其實裡面涉及選舉策略，也不排除是用關稅引導國際貿易，實質並不會讓美國致富。

而若要關稅誘導國際貿易，童子賢建議美國應該更重視友善的貿易夥伴，包括加拿大、越南、墨西哥、甚至於台灣，砲火若轉向這些國家都是矛盾的政策，因為中國14億人口，若要移出勞力產能到其他國家，世界上除印度14.3億人口外，沒有其他國家有一半（7億人口）製造力，美國是全球第三大人口國，3.35億人口，印尼第四，超過2.8億人，而全球人口超過1億人的國家僅16個，其中10個含美國在內國家是不可行（不適合製造密集產業）。

他如數家珍指出，包括俄羅斯、印尼、巴基斯坦、奈及利亞、剛果、孟加拉、埃及都缺乏製造業工業基礎建設，而日本跟美國成本都太高，無法成功執行友岸外包政策，因此美國聲稱要懲罰加墨及越南，甚至說台灣會偷走晶片生意，都是跟其China+1矛盾的政策。

美國消費者聯盟抗議將受創，什麼3C被點名台商心驚？

童子賢表示關稅政策上路，受衝擊的還有美國進口商及消費者，當地消費者聯盟也已發表聲明，指責川普的關稅政策會讓他們年損失480～780億美元，等於一隻iPhone手機會從中國製造一隻1,000美元，上升至1,600美元（假設關稅60%），讓美國品牌受傷，並掏空消費者荷包，故政策不易執行，台灣要聽其言觀其行，裡面部分是川普的真實期待，但更大部分是選舉語言。

不過陳其宏認為，川普的關稅政策不會針對貿易產品無差別實施，勢必會針對特定品項，有優先順序，因為這是他的談判籌碼，尤其他觀察川普第一屆任期所講出的政策都會真正實行，故供應鏈未來需針對川普最後拍板實施高關稅的電子產品項目應變展開B計畫。

台北市電腦公會理事長彭双浪指出，台商會持續分散供應鏈產能，只是會調整配比跟速度，至於是否在美國在地生產，將視未來美國政策落實程度，業界勢必會衡量生產成本與關稅的平衡。