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四接環評數度闖關失敗 台電操船試驗結果...航運界不苟同

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
台電規畫在目前的基隆港嘴外海域，興建「四接」卸收天然氣碼頭，水工試驗符合停靠作業標準，但港航業者不認同，四接公投領銜人王醒之則指操船模擬試驗發生一次碰撞、兩次高風險狀況，安全堪慮。聯合報系資料照片
台電規畫在目前的基隆港嘴外海域，興建「四接」卸收天然氣碼頭，水工試驗符合停靠作業標準，但港航業者不認同，四接公投領銜人王醒之則指操船模擬試驗發生一次碰撞、兩次高風險狀況，安全堪慮。聯合報系資料照片

台電規畫在目前的基隆港嘴外海域，興建「四接」卸收天然氣碼頭，指水工試驗結果符合停靠作業標準。從事大半輩子船務代理業的曹育民認為試驗如兒戲，四接公投領銜人王醒之指操船模擬試驗發生一次碰撞、兩次高風險狀況，安全堪慮。

四接東移方案，外界關注航行安全。台電依基隆港西防提全拆、拆100公尺兩項方案，分別做液化天然氣載運船（LNG）和其他輪船操船模擬試驗結果，提出「防波堤暨圍堤造地海事工程平面遮蔽水工模型試驗成果報告書」，接受第三方驗證。

台電報告書中指出，試驗顯示波高都低於1公尺，符合停靠作業標準，但波浪通過西外廓防波堤堤頭處，易繞射進入港區造成影響，建議可考慮縮減港口開口大小，如西外廓防波堤頭處向港內延伸，或延長東外廓防波堤改善。

基隆港區業者對台電的報告結論不表苟同，指興建四接會讓原有錨泊區消失，抵達船舶如無碼頭就須在外海漂流。模擬試驗就算西岸防波堤全拆，LNG船進港還要很多條件配合，極具風險，何況實際狀況更嚴峻，極端氣候頻仍，風險更高。

港航業者說，水工試驗也有提到西岸防堤全拆，會造成港內波高增加，穩定度變差的嚴重傷害。台電既稱所需LNG航次不多，是否能跟其他天然氣接收站整合，或是興建專屬LNG港？2050追求淨零碳排，四接及儲槽形同無用，但基隆港再也回不去了，請台電三思，不要傷害基隆港。

曹育民說，操船試驗設定LNG船加速進港時，要用4艘50噸以上拖船拖住是「開玩笑」。現實狀況跟學理完全是兩回事，用學理來指導現實狀況，是把基隆港的未來當成兒戲。

王醒之也對水工試驗數據有所質疑，例如LNG船靠泊時間約卅分鐘，是以有北堤遮蔽風浪台中港接收站推估而來，不適用基隆港，延滯商船時間會更長，航港業者就預估兩小時以上。

王醒之認為LNG船模擬試驗，西防波堤全拆進港25航次，發生一次碰撞儲槽填土區，兩次分距西堤頭、東堤頭過近。西防波堤半拆69航次中，更有29次失效及高風險航次，比例偏高。

王醒之說，台電也不應以試驗結果港內波高低於1公尺，就漠視試驗中多個作業碼頭，波高大幅增趨勢。港內曾發生斷纜事，若靜穩度再變差，將危害船舶及港區作業公共安全。

台電 基隆港 天然氣

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