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再開四接環評…民團長期抗戰 王醒之：種種跡象擬強渡關山

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

台電協和電廠改建四接案上次環評挨批「黑箱作業」引發爭議，針對環境部將在下月再開環評會，基隆守護外木山召集人王醒之說，從中火二期的結果來看，種種跡象顯示，經濟部與環境部已有默契要強渡關山，民團會全力守住防線，已先成立辦公室因應，一旦環評通過，未來將長期抗戰，「基隆人一定要站出來，告訴中央停止這個錯誤的建設。」

王醒之指出，11月初台電董事長曾文生等人現身環境部，兩方雖以官話帶過，感覺就是去談四接，沒多久就傳出12月5日向環境部補件完成，還直接表明沒有任何備案，種種跡象就是要強勢通過的態度，很明顯了。

王直言，台電為何堅持要在基隆蓋四接？其中一項原因就是國營事業龍頭的惡性競爭，搶天然氣主導權，倒楣的就是一般民眾。王提四大理由，認為環評不能通過，最大顧慮是四接填海造陸範圍與基隆水產動植物保育區完全重疊，嚴重破壞海洋生態、嚴重影響漁業生產、破壞影響殘存無幾的海岸線。

再者，基隆港外港將會因四接改變港型，建四接將以犧牲基隆港未來營運為代價，以前「大船入港」是港市一起繁榮的象徵，「未來如果LNG天然氣卸貨船堵在港嘴，將使基隆港滅港！」

「未來四接恐成軍事焦點」，王醒之說，西岸有軍營、軍港，兩岸關係緊張之際，恐有國安問題；兩個巨大天然氣儲槽，距最近民宅僅4百公尺。況且填海造陸工期長達7、8年，直到2033年才完工，將拖延全台產業的能源轉型時程。

王醒之說，天然氣接收站過去幾年始終沒經過整體評估，中央高層放任中油、台電兩大國營事業惡性競爭瘋狂搶建，四接有滅港之虞，假「減煤去油之名」，行擴張燃氣之實，應將老舊火力發電機組除役後盡早拆除，轉型為生質能或地熱等再生能源電廠才是正道。

王醒之表示，台電補件延5個月，表面是因為謝國樑罷免案，他認為是為了賴清德總統，因為怕強行通過四接會燒到剛上任的賴總統，引發民怨，但「現在風向不一樣了」，中央態度應已經被台電說服了。

王期盼環評是一場專業、公正審查，別成為一言堂，環評如果強勢過關，未來還是會變成藍綠政治角力戰場，希望台電在環評中提出替代方案討論。

基隆守護外木山召集人王醒之說，基隆人一定要站出來，表達停止四接填海造地這個錯誤的建設，向中央說不。記者游明煌／攝影
基隆守護外木山召集人王醒之說，基隆人一定要站出來，表達停止四接填海造地這個錯誤的建設，向中央說不。記者游明煌／攝影
基隆守護外木山召集人王醒之說，基隆人一定要站出來，表達停止四接填海造地這個錯誤的建設，向中央說不。記者游明煌／攝影
基隆守護外木山召集人王醒之說，基隆人一定要站出來，表達停止四接填海造地這個錯誤的建設，向中央說不。記者游明煌／攝影

台電 四接 天然氣 環評

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