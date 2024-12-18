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四接環評下月開…四大爭議未解扯缺電 憂滅港風雨欲來

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
台電申請協和電廠改建四接環評下月召開，四大爭議未解風雨欲來，這次正反雙方將各推3名專家擔任外部委員。本報資料照片
台電申請協和電廠改建四接環評下月召開，四大爭議未解風雨欲來，這次正反雙方將各推3名專家擔任外部委員。本報資料照片

環境部審查中火二期環評案在爭議聲中仍通過環評審查，基隆協和火力發電廠改建天然氣四接環評案即將上場，是否也會「強渡關山」受矚目。目前仍存在四大爭議，包括四接蓋不蓋會不會缺電、東移案太靠近港嘴港航人士憂心滅港等問題，都為專六審環評會增添變數。

四接要在基隆市水產動植物保育區內大規模填海造陸引發地方反彈，協和電廠將拆除既有四部燃重油機組，原廠址改建二部燃氣複循環機組，填海造地區將興建防波堤、LNG卸收碼頭、2座16萬至18萬公秉儲槽等設施。自2020年開始審查，專案小組將進入第六次初審會議，爭議最大是填海造陸開發面積，民團認為破壞廣大珊瑚生態及衝擊海岸環境。

台電逐漸縮小填海造陸面積，最初29.25公頃，2.0版縮減至18.6公頃，3.0版東移案再縮減至約14.5公頃。東移案避開珊瑚爭議，卻又過於靠近港嘴，引發基隆港航安疑慮。

市長謝國樑去年五月廢止前市長林右昌任內核可的原則同意函，要求台電依東移案方案重新向市府提申請。台電因此向農業部提訴願，台電訴願成功，四接重回環評會議。

守護外木山行動小組則向監察院舉發環評會議黑箱，11月初，王醒之收到監察院回函，調查意見指出，去年5月初審會議因民代提程序問題，民團主張程序違法導致散會；7月延續會議又調整發言模式為視訊，會議難以進行，且未通知與會人員，造成外界非議，另行增加的限制規定，破壞長期以來環境部環評會議建立的公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約」，請行政院督促環境部、經濟部及台電討改進。

目前四接案仍存在四大爭議，一是四接蓋不蓋會不會缺電？經濟部表示，不蓋四接會缺電，但民團認為協和改建無關缺電；第一是3.0方案要不要重申請？台電認為3.0仍在原水產保育區範圍內不需重新申請，但基隆市政府主張填海造地範圍不同應重新申請。

第三是靠近港嘴會不會滅港的問題，港航入士憂心LNG船（液化天然氣載運船）影響郵輪、航運船隻、恐成軍事焦點，會滅港，台電則提出操船試驗進出符合安全標準；第四項爭議是生態、海岸衝擊、距離民宅安全疑慮，民團指破壞珊瑚生態、海岸、距民宅400公尺，台電則認為已避開珊瑚．距離符合安全規範。

台電 四接 珊瑚 環評

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