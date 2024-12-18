獨／四接環評再戰 謝國樑：不會讓台電做損害基隆的事

台電協和電廠改建四接環評會將在下月再戰，基隆市長謝國樑表示，基隆市該有的立場、該堅持的看法，都會在環評的過程中表達，希望四接要正視地方民眾的觀點及需求，兼顧港務安全、生態環保平衡及環境安全，台電要提出能說服基隆人的說法，「我們不會讓台電做出對基隆有損害的事情」。

謝國樑說，比照台中情況，台中市長盧秀燕並沒有參加中火第二期環評會，但有派副市長參加，他是否親自參加四接環評會，目前還沒有最後決定，還在評估當中。

謝國樑表示，基隆市該有的立場，該堅持的看法，都會在環評的過程中表達出來，基隆市政府希望台電四接改建案要正視地方民眾對這事情的觀點及需求，兼顧港務的安全、生態環保的平衡及環境的安全，台電要提出能說服基隆人的說法。

謝國樑認為，他雖然沒有盧秀燕聯繫，但密切觀察學習台中有關中火的發展，了解台中因應的理由與方法，基隆會有自己面對四接對應的方式。

謝國樑說，中央、地方各自有立場，會密切注意中央的態度來因應，基隆市政府會扮演好地方的角色，盡全力反映市民的心聲給中央知道，如有損害基隆人的權益他會大聲疾呼，但地方也需要台電，如電桿地下化等，「我們不會讓台電做出對基隆有損害的事，但地方也同時很需要台電，這一點我們會做一定的平衡。」

被問到環評如果過關，可能開始進到改建開發案的興建、審查等程序，下一步基隆市政府如何因應？謝國樑表示，目前整個改建案後續程序還不確定，但「基隆市府會謹慎面對每一步、完整來評估。」

國民黨籍議員宋瑋莉說，四接要填海造陸，對環境及海洋生態造成巨大的衝擊，也因為居基隆港嘴位置，勢必影響商船、郵輪的進出，威脅基隆港未來的營運安全，地方反彈聲音甚大。為捍衛基隆未來百年的發展，基隆人要站出來反對到底。

民進黨議員施偉政表示，協和電廠空氣汙染地方幾十年，這次更新改建天然氣是難得機會，樂觀其成，一來解決長年燃燒重油空汙的問題，二來確保基隆未來用電權益安全且充足，環評會要尊重專業的審查。