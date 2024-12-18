KPMG永續風險調查 地緣政治惡化排第一

ＫＰＭＧ安侯建業昨天發布第二屆臺灣永續風險大調查結果，最受企業關注十大永續風險中，第一名是「國際或區域政治關係惡化」，另有五項社會風險入榜，「少子化」、「超高齡化」、「經濟不平等及貧富差距大」分占第二、三、五名，「社會對立」、「心理健康惡化」躍進前十名。

調查發起人、ＫＰＭＧ安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠表示，除「極端氣候災害頻傳」、「自然資源枯竭」及「空氣品質持續惡化」等環境風險，如何發展「社會應對力」，以有效應對社會風險，將是企業ＥＳＧ績效展現分水嶺，也是攸關台灣永續未來的一大焦點。

本次調查涵蓋聯合報系在內的七十個倡議夥伴企業、工商團體、使命型組織（如社會企業、非營利組織）等利害關係人，共回收一千零廿一份有效樣本，同時揭示了六大關鍵警訊。包括：逾百分之八十的企業認為永續風險將影響核心競爭力，但百分之九十二的企業尚未或僅初步做好準備；超過百分之六十的企業推動永續發展時，面臨影響力評估困難、內部認知不足及缺乏專業人力等挑戰。

此外，僅百分之卅八的受訪者對台灣的未來抱持正向樂觀態度，世代之間對於「誰該負責」抱持不同觀點。約有超過四成民眾認為個人應一起行動翻轉現狀，也有八成受訪者期待政府和企業負起責任。

將近一半的卅歲以下受訪者，期待由個人負起回應風險的責任，代表青年世代更願意成為社會問題的解方。黃正忠說，「這是一個好現象，企業、政府或民間組織要更有效地集結這股力量，將是重要的社會動能。」