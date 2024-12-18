日本新政 2040年核電增至20%

日本政府昨公布「能源基本計畫」修正案，提出二○四○年度各種能源發電占比目標，刪除有關減少依賴核電等用語，並提高再生能源占比至四成到五成。

日媒報導，根據日本經產省草擬、十六位專家小組提供建議的這份能源策略，刪除二○一一年福島第一核電廠核災後提出的「盡可能減少對核電依賴度」用語，轉為同意重建核電機組。

修正案也提到「最大限度利用」包括核電在內的脫碳電力來源，並在維持將再生能源作為主要電力來源同時，新增「力求不過度依賴特定電力來源，以追求能源組合平衡為目標」。到二○四○年，核能應占日本約百分之廿的發電來源，再生能源則應占百分之四十至五十左右。

根據經產省最新數據，再生能源去年約占日本電力組合的百分之廿三，核能占比僅約百分之八點五。顯示出日本在未來十年將繼續致力於發展核能技術。

另外，清大台北政經學院昨邀請諾貝爾獎物理學獎得主、美國能源部前部長朱隸文演講。美國加州原計畫明年關閉最後一座核電廠，朱棣文說，他曾向州長紐森表示不同看法，目前要提升核電廠的安全性，而不是關閉它。