環團提訴願 要撤中火環評

台中火力發電廠二期環評爭議延燒，環團昨赴行政院抗議，質疑環境部草率通過環評，涉嫌違法濫用裁量、輾壓異議，要求撤銷環境部對中火環評結論並重審。對此，環境部長彭啓明表示，環評應是全台最透明的制度，可受公評，尊重民眾提起訴願。

台電推動中火燃氣改建台中火力發電廠，第二期規畫新設四部燃氣機組，拆除兩部燃煤機組，留下六部燃煤機組作為緊急備援，遭質疑未依承諾「增一拆一」，台中市長盧秀燕也表達失望。台中市府昨回應，無煤是中南部人民共同期盼，呼籲中央正視。

環團昨遞交訴願書由行政院法規會參議蔡明舜代表接下。訴願提出現行規畫對國民健康、安全及溫室氣體減量有顯著不利影響，應單獨計算新設四部燃氣機組衍生的健康、環境風險；環評決議未經足夠資訊判斷即通過，也未依中火燃氣一期承諾完成健康風險評估。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，環團並非反對中火以氣代煤，而是新增四部燃氣機組太多，造成空汙及碳排減量太少，且大幅使用天然氣仍有碳排及溫室效應，與淨零政策背道而馳。

台灣健康空氣行動聯盟研究員趙慧琳表示，提出行政訴願是對環評草率不滿而開出民怨第一槍。能源轉型集權者若再毫不節制權力，與民為敵，放任環評暴力替經濟部台電和中油撐腰，行政院必須有所警惕。

台電表示，中火燃氣二期計畫依環評程序審查，可滿足台中持續成長的用電需求，以氣代煤最遲在二○三四年底可達成無煤化；屆時年度用煤量不到現在的百分之一，等二期首部燃氣機組發電隔年，亦即二○三二年將檢討轉為緊急備用的燃煤機組數量。

台中市環保局長陳宏益則質疑，中火燃氣二期完工後，將成為全世界最大的火力發電廠，環評時卻未提出具體減煤規畫，等於開空頭支票，未來該如何監督？