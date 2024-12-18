冷眼集／從中火到四接 政治斧鑿斑斑

台電四接去年環評會被譏為「黑箱環評」，監察院調查毫不留情面直批損及長期以來環評會議建立的公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約」原則。從中火到四接，中央政治考量卻往往高過民意，對基隆帶來的生態、港航安全代價卻太過沉重。

從桃園三接藻礁爭議，到基隆四接滅港質疑、台中五接威脅海洋生態等，重大公共建設淪為政治先行，民意和生態環境拋諸腦後，故事情節雷同，只是主角換人。

台電四接環評補件因基隆市長謝國樑罷免案「因故展延」至年底，近日台電完成補件，將重開環評會，展延的理由被民團質疑「很政治」，一是台電怕四接成為拆樑行動議題，二是當時賴清德總統上任時大陣仗成立氣候變遷委員會，能源走向還不明朗，展延能以拖待變。

四接攸關基隆港發展及航運生存，過去中央到地方同屬綠營執政，一路「長綠」通關，內政部、中選會聯手「沒收」四接公投連署；謝國樑執政後在開發位置東移找到切入點，廢止前朝公文，但農業部撤銷處分後回到環評原點。謝國樑挺過罷免案，仍拿不回四接主導權。

賴總統上任宣布成立「國家氣候變遷對策委員會」，說要加強與社會對話，強調四接要在這個平台好好溝通，卻似淪為兩手策略，如今溝通全未，也坐實環團的質疑。經濟部長郭智輝十月底在立法院答詢指出，若如期增加電廠，二○三○年前都不會缺電，但協和電廠無法興建燃氣機組就會缺電，外界解讀已為四接環評結果定調。

守護外木山行動小組提數據反駁，指協和新燃氣一號機預計二○三○年六月商轉，二號機商轉時程預計在二○三四年後；二○三○年後，夜間備用容量率均超過百分之廿三，即使扣除協和新機組仍超過百分之廿，明顯沒有缺電問題。因缺電要蓋的理由，無法說服基隆人。

環評本應是專業場域，卻歷經斑斑斧鑿，若四接審查強度關山，不僅將是中火翻版，也是政治凌駕專業的照妖鏡。