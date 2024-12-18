四接下月再戰環評 地方籲辦聽證會

四接爭議下月再戰環評。台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗。環境部證實本月初收到台電補件，明年一月續審環評。地方團體和立委昨要求，審查前先辦聽證會廣納意見，別讓環評成為不當開發加速器。

基隆市長謝國樑表示，希望台電重視地方觀點，是否參加環評則還在評估。

台電原規畫填海造陸廿九點八公頃，先減為十八點三公頃，但數度闖關環評失敗，二○二二年七月再主動提出縮減至十四點五公頃，並將填海區東移至ＬＮＧ卸收站港池內，但航港單位擔心基隆港滅港。去年第五次初審卻爆委員換會議室黑箱事件。該事件讓外界信任度大打折扣，環境部說，下次初審將有別以往，雙方將各推派三名專家擔任外部委員參與審查。

近來中火二期、高雄七接環評案在爭議聲中通過，民團擔心四接也被強度關山，已有長期抗戰準備。守護外木山行動小組召集人王醒之要求環境部、經濟部在下次審查前，應依行政程序法舉辦聽證會。王醒之提四大理由，包含四接填海造陸範圍與基隆水產動植物保育區重疊，將破壞生態、影響漁業；若ＬＮＧ天然氣卸貨船堵在港嘴，將使基隆港滅港；兩座天然氣儲槽距民宅四百公尺將有公安疑慮；西岸有軍營、軍港，兩岸緊張之際將有國安問題。

民眾黨立委黃珊珊、張啓楷指出，行政院長卓榮泰稱「四接沒有替代方案」是在綁架環評委員，應到基隆當地舉辦聽證會。

民眾黨立委陳昭姿、國民黨立委黃仁則說，四接距離海軍營區、基隆內木山要塞非常近，依照要塞堡壘地帶法規定，四接要興建一定要國防部同意，但從環境影響評估說明書並未看到國防部新增意見，痛批國防部未認真看待軍事攻擊、儲氣槽爆炸等風險。

環境部環境保護司長徐淑芷表示，環評相關法規並沒有聽證程序，尊重經濟部意見。

台電表示，目前應該沒有召開聽證會的計畫；對於國安問題表示，ＬＮＧ天然氣儲存槽防護設計嚴謹，全世界未曾有類似爆炸的事故，以戰略或恐攻而言並非最佳目標，經主動洽專家學者研究，絕對要求安全無虞。