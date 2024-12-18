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政院新人事 馬永成任政委

經濟日報／ 記者余弦妙黃婉婷／台北報導
國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員。 聯合報系資料照
國安會諮詢委員馬永成將轉任行政院政務委員。 聯合報系資料照

行政院長卓榮泰昨（17）日宣布，行政院政務委員將增加一名，將由國安會諮詢委員馬永成擔任。人事案昨日簽署完成，預計本周報到。馬永成主要將負責「全社會防衛」相關工作。

按照規定，行政院為因應政務需要，強化行政院政策協調、統合功能，政務委員人數可為七人至九人，目前政委有八名，在馬永成到任後，政委員額將全數補滿。

卓榮泰表示，未來在內閣政策說明上，需要一個經驗豐富、對政策敏銳、判斷精確的人才，來協助整個內閣，因此特地找來馬永成協助內閣團隊。

馬永成在前總統陳水扁時代擔任總統府秘書長，賴清德總統上任後，也延攬馬永成入國安會擔任諮詢委員，卓榮泰向賴總統借將，馬永成將轉任政委，銜接全社會防衛工作，承接當中需要行政院執行的工作，並協助院內各部會溝通及中央與地方事務協調，並與發言人一同對外說明政策，有助溝通執行、提升效率。

行政院政委負責政策及法案審查、主持專案工作、聯繫協調並統合各部會意見，以及辦理行政院長交辦事項。

卓內閣上任之初共八位政委、三人兼任，包含政委兼國科會主委吳誠文、政委兼國發會主委劉鏡清、政委兼工程會主委陳金德。

其中劉鏡清督導國發會、經濟部（科技水利貿易除外）、財政部、金管會等財經部會，以及淨零碳排相關業務；吳誠文督導國科會、數發部、經濟部（科技相關）；陳金德則督導工程會、交通部、內政部（都更）、經濟部（水利）、環境部（淨零碳排除外）。

另外六位政委為前衛福部長陳時中、前文化部長史哲、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮，及台大法律系專任教授林明昕、前陸軍副司令季連成，分別督導社福、文化、經貿、法務部與個資籌備處及內政部災防、消防以及國防部等業務。

行政院

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