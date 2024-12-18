環境部建資訊平台 防證照漂綠
環境部長彭啓明昨（17）日表示，未來將和勞動部合作建立「綠領淨零人才資訊平台」，除了提供培訓相關資源、媒合職缺，也會打擊「證照漂綠」，要提供最正確訊息，讓民眾不再被不肖證照業者欺騙。
環境部昨公布綠領人才就業趨勢報告，彭啓明表示，未來每半年定期發布，更新各產業綠領工作數與趨勢、綠領人才職務的薪資概況、企業綠領人才需求的技能等，甚至會提供大專畢業生就業指南、回饋相關機關綠領人才培育之規劃。
環境部表示，未來將與勞動部建立「綠領淨零人才資訊平台」，公布包括綠領產業與人才的重要性、相關法規政策等，主動公布培訓與資源、職缺搜尋與媒合、國際新知，還會進行「事實查證」工作，澄清相關新聞、公布違規與不實案例。
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