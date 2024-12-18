快訊

利用「折扣碼」發送競選小物抽佣 學姐黃瀞瑩恐轉被告

上海推動赴台團隊遊…救觀光降溫台海 政府應積極接招

環境部建資訊平台 防證照漂綠

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北報導

環境部彭啓明昨（17）日表示，未來將和勞動部合作建立「綠領淨零人才資訊平台」，除了提供培訓相關資源、媒合職缺，也會打擊「證照漂綠」，要提供最正確訊息，讓民眾不再被不肖證照業者欺騙。

環境部昨公布綠領人才就業趨勢報告，彭啓明表示，未來每半年定期發布，更新各產業綠領工作數與趨勢、綠領人才職務的薪資概況、企業綠領人才需求的技能等，甚至會提供大專畢業生就業指南、回饋相關機關綠領人才培育之規劃。

環境部表示，未來將與勞動部建立「綠領淨零人才資訊平台」，公布包括綠領產業與人才的重要性、相關法規政策等，主動公布培訓與資源、職缺搜尋與媒合、國際新知，還會進行「事實查證」工作，澄清相關新聞、公布違規與不實案例。

勞動部 彭啓明 環境部

延伸閱讀

環境部報告：綠領人才起薪中位數4萬元 比整體職缺高8%

營建廢棄物亂倒嚴重 環境部長彭啓明也搖頭：光電場下方竟有鋼筋

台南學甲區工廠地埋爐碴 裸露處將封蓋降低周邊影響

中油七接環評快速過關遭疑 彭啓明：絕無政治指導

相關新聞

四接下月再戰環評 地方籲辦聽證會

四接爭議下月再戰環評。台電計畫在基隆水產動植物保育區內興建第四天然氣接收站（四接），數度闖關環評失敗。環境部證實本月初收...

冷眼集／從中火到四接 政治斧鑿斑斑

台電四接去年環評會被譏為「黑箱環評」，監察院調查毫不留情面直批損及長期以來環評會議建立的公開透明機制，有違「奥爾胡斯公約...

環團提訴願 要撤中火環評

台中火力發電廠二期環評爭議延燒，環團昨赴行政院抗議，質疑環境部草率通過環評，涉嫌違法濫用裁量、輾壓異議，要求撤銷環境部對...

日本新政 2040年核電增至20%

日本政府昨公布「能源基本計畫」修正案，提出二○四○年度各種能源發電占比目標，刪除有關減少依賴核電等用語，並提高再生能源占...

KPMG永續風險調查 地緣政治惡化排第一

ＫＰＭＧ安侯建業昨天發布第二屆臺灣永續風險大調查結果，最受企業關注十大永續風險中，第一名是「國際或區域政治關係惡化」，另...

五大信賴產業 要遍地開花

行政院經發會提出促進台灣均衡發展的「六大區域產業及生活圈」，以「增就業、提薪資、繁地方」為三大目標，也希望將五大信賴產業...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。