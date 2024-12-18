綠領人才年薪300萬不是夢 環長：未來需求看增三倍

綠領人才好「薪」情，環境部昨（17）日與104人力銀行合作發布報告指出，七成綠領職缺起薪中位數4萬元，比整體職缺高8％，具專業證照、跨領域、半導體、外商公司等，年薪300萬不是夢。環境部長彭啓明預測，綠領人才需求直追AI，未來五年企業需求將成長一至三倍。

根據《綠領人才就業趨勢報告》，有揭露薪資的綠領職缺月薪起薪中位數，近六年從3.5萬元成長到4萬元、增幅14.3％，高於整體職缺從3.4萬元成長至3.7萬元、增幅8.8％。

彭啓明表示，相較一般職缺，綠領人才因環境專業而享有薪資紅利，若有實力、獲得企業認證，綠領人才在履歷資料庫中填寫的實際薪資，也比企業刊登職缺揭露的月薪起薪中位數高出24％，鼓勵人才，大膽自信和企業談薪。

過去八年綠領人才需求

他分享「年薪300萬」的綠領案例，一名工作資歷超過18年的科大學士畢業生，當年從環安工程師基層開始做起，在長期深耕半導體、光電業科技大廠，並擁有外派與建廠環安規劃的稀缺經驗，擁有台灣與中國大陸多種化工廠實務技能證照，「鍍金」成為年薪300萬的新綠領人才。

參考大數據，薪資溢價幅度最多的是環境工程師，求職者月薪中位數10萬元，比企業揭露月薪起薪中位數5.9萬元、高出70％；其次是ISO 14064-2溫室氣體減量抵換專案主導審查員，求職者月薪中位數6萬，比企業揭露月薪起薪中位數4萬元、高出50％；廢水處理專責人員合格證書（包含甲級、乙級），求職者月薪中位數5萬元，比企業揭露月薪起薪中位數高出32％。

環境部與104人力銀行發布《綠領人才就業趨勢報告》，是依「台灣2050淨零轉型十二項關鍵戰略」，邀集相關部會提供戰略關鍵字，包括淨零、減碳、環境工程、生態檢核等超過650組關鍵字詞，在參考104人力銀行累積超過45.8萬家徵才企業會員、超過882.4萬名求職會員資料庫進行大數據探勘，分析最近八年含有關鍵字的公司名、公司介紹、職缺名稱、工作內容、條件要求、技能證照等，並分析綠領人才的證照、薪資、及職涯歷程。



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