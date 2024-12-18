五大信賴產業 要遍地開花

行政院經發會提出促進台灣均衡發展的「六大區域產業及生活圈」，以「增就業、提薪資、繁地方」為三大目標，也希望將五大信賴產業在台灣各地深化、扎根，站穩全球供應鏈關鍵角色。

六大區域計畫中，桃竹苗大矽谷、大南方新矽谷已經過行政院核定；精密智慧新核心、首都圈黃金廊帶則尚未提報到行政院，由經濟部主責，將加速研擬推動方案；東部慢活城鄉及低碳樂活離島均已在執行中。

據經發會規劃，政府希望透過推動140項建設，強化地方基礎建設，規劃六大區域產業及生活圈，透過產業發展完善周邊生活機能與便利性，達成增加在地就業機會，人口均衡移動，提升薪資所得與人均GDP，縮小城鄉與貧富差距。

六大區域計畫主要目標就是增就業、提薪資、繁地方，如桃竹苗大矽谷計畫就是要打造桃竹苗半導體、AI、次世代通訊、生醫產業生態圈；首都圈黃金廊帶則聚焦科技創新、海洋創新及觀光雙廊、綠色智慧走廊、安控、生技醫療；精密智慧新核心則是以光產業、精密機械產業智慧化、零廢產業、航太及無人載具、移動產業智慧化、智慧農業、觀光、半導體、生技醫藥，提升中部產業發展。

先前行政院長卓榮泰強調，六大區域產業與生活圈除將促進台灣均衡發展，讓國人共享經濟成果外，也將創造更優質環境。