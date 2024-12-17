金龍海嘯到來？ 中華信評：明年房價僅微幅成長

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

華信評針對2025年銀行業信用前景展望指出，台灣房價在政府針對首購族推出的新青安房貸帶動下短暫驟升，但中華信評預期，台灣房價在2025年至2026年期間僅將微幅成長。因此銀行放款年成長率約為5.5%。

由於中華信評預測明年國內消費將維持在較為溫和的水準，同時外幣放款在美國可望進一步降息的情況下可能反彈回升，2025年台灣銀行業的放款將小幅成長。

稅前平均資產報酬率(ROAA)約為0.7%；與亞太區同業相較，台灣銀行業的核心獲利能力可能仍將較低但應可維持穩定。未來幾季台灣銀行業者應可維持淨利息收益率與手續費收入的成長動能，但換匯交易利得則將減少。

逾放比方面，中華信評認為從台灣銀行業審慎的授信審核控管機制、以及中華信評對台灣未來12個月經濟穩定的前景預測來看，2025年的逾期放款比將維持在較低水準。

第一類資本比約為12.5%；銀行允當至強健等級的資本水準可為潛在的經濟震盪提供充裕的緩衝空間。銀行業分散的個人存款基礎為其整體穩定的資金韌性提供支撐。

台灣銀行 華信 銀行業

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