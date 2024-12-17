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輝達來台設研發中心 經部揭秘赴矽谷說服黃仁勳幕後

中央社／ 台北17日電
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透
輝達（Nvidia）執行長黃仁勳。路透

經濟部產業技術司今年獲得公務人員傑出貢獻獎，司長邱求慧表示，當時AI並未如現在火紅，但經濟部提前看到AI發展潛力，鎖定招攬輝達來台，甚至在投資案要破局時趕赴矽谷，直接向輝達執行長黃仁勳簡報，最後說服輝達在台設立研發中心，規模還提升5倍。

113年公務人員傑出貢獻獎表揚大會今天登場，總統賴清德親自出席頒獎，其中經濟部產業技術司「領航台灣-吸引國際大廠來台設研發中心」，獲得傑出團體獎。

經濟部產業技術司長邱求慧今天傍晚透過社群平台臉書（Facebook）表示，傑出貢獻獎號稱是公務人員最高榮譽，今年以「領航台灣-引進國際大廠來台設立研發中心」的成果獲獎。

邱求慧回憶，這是他4年前回到經濟部時接到的第一個任務，當時奉府院指示要招攬國際大廠來台，以打造台灣成為全球的高科技研發中心。

他表示，當時AI還沒有現在那麼火紅，團隊卻看到人工智慧的無窮潛力，所以把招商目標鎖定美商輝達，那時股價才是現在1/10，「換做是今天，全世界都捧著銀子在邀請輝達，我們應該不會有那麼好的機會」。

邱求慧表示，當時輝達高層還有很多雜音，因為輝達正在考慮併購安謀，擔心在台灣投資，會影響到併購案的進行，甚至有些國家也在極力招商，台灣並非是輝達的首選。

邱求慧說，就在投資案要破局時，經濟部團隊趕緊奔赴矽谷，直接向黃仁勳進行簡報，強調台灣是國際大廠的夥伴，有完整的供應鏈、優質的人才，也有良好的基礎環境，黃仁勳聽了以後，不但決定在台灣設立研發中心，而且規模還直接提升5倍。

隨著輝達願意來台灣，邱求慧表示，經濟部再乘勝追擊，也招來台灣最缺的美光高頻寬記憶體、新思和益華的EDA、應材、艾司摩爾和柯林的設備，台灣的半導體已經成為一個完整聚落，更無法讓全球任何一個國家取代。

邱求慧表示，這3年來外商在台研發投資創下新台幣700億元的歷史紀錄，不但如此，台灣一躍成為世界科技界的鎂光燈焦點，在今年的電腦展，還吸引了10幾家國際巨頭CEO來台尋找合作夥伴。

邱求慧最後感謝技術司的好同事、以及支持團隊的行政院、經濟部長官，一起為國家做事而努力不懈，最重要的是，台灣的科技表現太過於傑出，讓全世界都會看得起台灣，「台灣不只是棒球，台灣的科技不也是另一個Team Taiwan嗎？」

經濟部 輝達

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