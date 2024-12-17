民團憂四接港安國安問題 台電邀3專家錄影片釋疑

民團關心四接對基隆港航安甚至國安影響，台電今天公布3支影片，包含引水人吳雲斌首曝光四接安全操船模式、水工權威教授翁文凱模擬演算四接在基隆港增加三道防波堤、爆炸專家徐啟銘以科學論證儲槽爆炸困難度，皆顯示安全無虞。

民團及立委今天召開記者會，質疑台電協和更新計畫可能引發基隆港安全甚至國安問題，台電公布3支影片說明港嘴安全。

台灣水工權威、海洋大學河海工程系教授翁文凱親自模擬演算四接在基隆港增加三道防波堤，他表示，協和填地東移後，包含東防波堤延伸、西海堤擴建，就像是一座門，可減少港外海流進入港內的干擾，對基隆港有好處。

對於拆除西防波堤是否會影響船舶運行安全，基隆港引水人辦公室前主任吳雲斌也首度公開說明，拆除後整個航道堤口的寬度將從原275公尺增加到470公尺，對於基隆港大船的進出更安全，甚至足夠讓兩條小船在堤口會船，此舉也同時提升LNG船靠泊的安全性，且經多次的模擬演練，安全係數反而提高。

至於儲槽爆炸問題，雲科大環安系教授徐啟銘指出，儲槽存放的液化天然氣是-162℃的液體，變成氣體需要很高的熱源，且要燃燒的濃度需維持在5%到15%，並會向上飄散，最後如果要燒起來還得要有有效火源，但管制區內連打火機都沒有，把這些機率相乘後，爆炸機率幾乎微乎其微。

徐啟銘也檢視9種情境分析資料，從熱幅射到爆壓的係數，頂多是發生在製程區及外面的海域，恰好四接旁邊有一座山阻隔形成屏蔽效應，不可能會傷害到居民與基隆港區。

針對四接興建必要性，台電重申，台灣總體不缺電，但北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力也有其上限，北東電網2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，因此新建自主電源才是根本解方。