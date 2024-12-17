向賴總統借將 馬永成本周上任行政院政委

行政院長卓榮泰17日宣布行政院政務委員將增加一名，由國安會諮詢委員馬永成擔任，人事案就在今日簽署完成，預計本周報到。

按照規定，行政院為因應政務需要，強化行政院政策協調、統合功能，將政務委員人數由現制五人至七人修正為七人至九人，目前政務委員有八名，尚未額滿，按規定仍可在增加一名。

卓榮泰說，未來在內閣政策說明上，需要一個經驗豐富、閱歷無數、對政策敏銳、判斷精確的人才來協助整個內閣，因此特地找了馬永成來協助整個內閣。

馬永成在陳水扁時代的擔任總統府秘書長，賴總統上任後再度將馬永成找入國安會擔任諮詢委員。