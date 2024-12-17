四接及儲槽遭疑有國安問題 台電搬專家研究掛保證

民團及立委17日召開記者會，質疑台電協和更新計畫可能引發基隆港安全甚至國安問題。台電表示，接受各界指教及地方意見，將安全作視為首要考量，並主動洽專家學者研究，絕對要求安全無虞。

協和電廠更新改建計畫是將燃油改為燃氣，須在電廠旁邊設置天然氣接收站（四接），還要蓋儲槽，計畫提出以來，屢遭環團反對。

台電表示，根據水工、化工專家的研究，以及實際從事基隆港引水工作者的經驗，協和更新計劃不論是儲槽安全、填地東移對港安及船隻入港的影響等，均為安全無虞，且國際研究也指出，儲氣槽以爆裂物攻擊瞬間並不會產生爆炸，以戰略或恐攻而言並非最佳目標。

台電表示，全世界未曾有類似爆炸的事故發生，LNG天然氣儲存槽防護設計嚴謹，且液化天然氣具有極低溫（零下162度）、不易燃燒的物理特性。

台電找來專家背書，從事爆炸研究的化工專家雲科大環安系教授徐啟銘，以科學論證儲槽爆炸的困難度，液化天然氣液體要蒸發成氣體需要很高的熱源，在沒有有效火源的狀況下，發生爆炸的機率近乎為零，況且目前規劃儲槽位置與鄰近地區中間隔一座山。

水工權威海洋大學教授翁文凱認為，協和填地東移後，包含東防波堤延伸、西海堤擴建，可減少港外海流進入港內的干擾。曾在基隆港從事引水工作的基隆港引水人辦公室前主任吳雲斌認為，東移方案中拆除西堤後，基隆港航道變寬，大船進出更安全。

協和電廠改為燃氣機組，目的是彌補北東電網的供電缺口。台電指出，北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力有上限，2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，並非如民團記者會所言北台灣不缺電，就地新建電源才是根本解方，不能只仰賴外援。

由於七接日前才通過環評，民團及立委質疑連續推動天然氣接收站計畫的必要性，台電表示，增氣減煤是國家能源轉型政策，不僅是台電所需，也有助於民營電廠及汽電共生等業者進行燃料轉換，以加速達成國家整體減碳、減空污的目標。