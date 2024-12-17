快訊

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

聽新聞
0:00 / 0:00

四接及儲槽遭疑有國安問題 台電搬專家研究掛保證

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台電協和電廠改建四接環評延長賽審議將展開，爭議白熱化。圖／聯合報系資料照
台電協和電廠改建四接環評延長賽審議將展開，爭議白熱化。圖／聯合報系資料照

民團及立委17日召開記者會，質疑台電協和更新計畫可能引發基隆港安全甚至國安問題。台電表示，接受各界指教及地方意見，將安全作視為首要考量，並主動洽專家學者研究，絕對要求安全無虞。

協和電廠更新改建計畫是將燃油改為燃氣，須在電廠旁邊設置天然氣接收站（四接），還要蓋儲槽，計畫提出以來，屢遭環團反對。

台電表示，根據水工、化工專家的研究，以及實際從事基隆港引水工作者的經驗，協和更新計劃不論是儲槽安全、填地東移對港安及船隻入港的影響等，均為安全無虞，且國際研究也指出，儲氣槽以爆裂物攻擊瞬間並不會產生爆炸，以戰略或恐攻而言並非最佳目標。

台電表示，全世界未曾有類似爆炸的事故發生，LNG天然氣儲存槽防護設計嚴謹，且液化天然氣具有極低溫（零下162度）、不易燃燒的物理特性。

台電找來專家背書，從事爆炸研究的化工專家雲科大環安系教授徐啟銘，以科學論證儲槽爆炸的困難度，液化天然氣液體要蒸發成氣體需要很高的熱源，在沒有有效火源的狀況下，發生爆炸的機率近乎為零，況且目前規劃儲槽位置與鄰近地區中間隔一座山。

水工權威海洋大學教授翁文凱認為，協和填地東移後，包含東防波堤延伸、西海堤擴建，可減少港外海流進入港內的干擾。曾在基隆港從事引水工作的基隆港引水人辦公室前主任吳雲斌認為，東移方案中拆除西堤後，基隆港航道變寬，大船進出更安全。

協和電廠改為燃氣機組，目的是彌補北東電網的供電缺口。台電指出，北東電網面臨供電瓶頸，電網融通能力有上限，2025年用電需求預估將成長至600萬瓩，但隨著區域內機組陸續除役，未來僅剩花蓮的和平電廠130萬瓩，屆時供需缺口恐達470萬瓩，並非如民團記者會所言北台灣不缺電，就地新建電源才是根本解方，不能只仰賴外援。

由於七接日前才通過環評，民團及立委質疑連續推動天然氣接收站計畫的必要性，台電表示，增氣減煤是國家能源轉型政策，不僅是台電所需，也有助於民營電廠及汽電共生等業者進行燃料轉換，以加速達成國家整體減碳、減空污的目標。

台電 基隆港 天然氣 爆炸

延伸閱讀

00687B除息出現甜甜價！川普上任經濟不穩？專家：買債相對穩定、降息共識不變

基隆港國內客運量新高 西岸旅客中心114年招商

影／環團提訴願 要求撤銷環境部中火燃氣環評處分

受台電供電異常影響 中捷月台門部分故障持續搶修

相關新聞

PwC全球投資人調查 最擔心地緣政治衝突和網路風險

PwC發布「2024全球投資人調查報告」（Global Investor Survey 2024），調查發現企業正面臨如...

四接及儲槽遭疑有國安問題 台電搬專家研究掛保證

民團及立委17日召開記者會，質疑台電協和更新計畫可能引發基隆港安全甚至國安問題。台電表示，接受各界指教及地方意見，將安全...

看川普關稅…童子賢：不會讓美國發財 彭双浪：分散產能措施持續

和碩董事長童子賢今日出席電腦公會會員大會暨50週年慶活動，被媒體問及川普關稅問題，他重申，川普的關稅政策是矛盾的，關稅是...

AI 需求看旺 中華信評上調台灣明年經濟成長率至2.4%

中華信評今天發表「2025年台灣信用展望」指出，人工智慧相關產品的強勁出口需求，為台灣經濟成長所面臨的逆風情勢提供充裕的...

KPMG永續風險大調查 逾八成企業認永續風險衝擊競爭力

「不平等及社會相關財務揭露框架」（TISFD）預計2026年正式上路。KPMG安侯建業今天發表第二屆「台灣永續風險大調查...

童子賢談川普：關稅不會讓美國發財 且跟「中國+1」矛盾

「關稅人」川普威脅提高中國大陸、越南、墨西哥及加拿大商品關稅，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。