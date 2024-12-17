勞動部出手！中運勞資達成共識化解罷工 明年起中鋼定期召開溝通會議

為儘速解決中鋼運通(中運)勞資爭議，勞動部長洪申翰兩度邀請經濟部、中鋼（2002）及中運勞資雙方協商，於17日達成勞資共識。中鋼將主動邀集中運及工會自2025年1月1日起定期召開溝通會議，中運同意復保訴訟案不再上訴，並承諾本國人就業機會優先，將逐年降低僱用中國大陸船員的人數至零。中運工會也允諾將取消後續罷工及原訂於12月31日的陳抗行動。

勞動部並指出，中運公司為具體落實本國人就業機會優先的精神，已承諾將逐年降低僱用大陸船員的人數至零，將對於我國船員工作機會有更多保障。

中運工會指控公司打壓台籍船員、損害船員權益，8月間赴經濟部大門抗議，高舉「中國中鋼大賺錢台灣船員沒頭路」、「國營中鋼『賣台』！逼走300台灣船員」。中運工會前於今年8月16日至8月30日依《勞資爭議處理法》舉行罷工投票並合法取得罷工權。此亦為新任勞長洪申翰上任後，第一樁勞資爭議事件。

為能協助勞資雙方透過理性對話來解決紛爭，洪申翰先於12月12日中午及晚間分別邀請經濟部、中鋼、中運及工會代表到勞動部溝通，釐清雙方訴求、疑慮及充分討論可能方案，並獲雙方善意回應。

洪申翰今日下午再次邀集經濟部、中鋼及中運勞資雙方至勞動部協商確認，最終達成共識並簽下協議，主要內容包括：中運公司同意爾後船員出缺時，徵詢並優先僱用本國籍船員，工會可以媒合推薦；中運同意恢復2024年7月2日前船員勞保投保作法。中鋼將主動邀集中運公司及工會自2025年1月1日起定期召開溝通會議及中運同意針對復保訴訟案不再上訴，中運工會也允諾將取消後續罷工及原訂於12月31日的陳抗行動，這件勞資爭議順利落幕。

勞動部表示，這次中運公司勞資雙方能透過協商溝通達成共識，順利解決爭議，除有賴勞資雙方基於維護勞資和諧的善意外，也要感謝經濟部及中鋼的大力協助促成。勞動部期許勞資雙方後續仍可秉持誠信協商原則，透過定期溝通對話，為公司員工權益及永續發展共同努力創造雙贏。