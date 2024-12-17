快訊

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

勞動部出手！中運勞資達成共識化解罷工 明年起中鋼定期召開溝通會議

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

為儘速解決中鋼運通(中運)勞資爭議，勞動部長洪申翰兩度邀請經濟部、中鋼（2002）及中運勞資雙方協商，於17日達成勞資共識。中鋼將主動邀集中運及工會自2025年1月1日起定期召開溝通會議，中運同意復保訴訟案不再上訴，並承諾本國人就業機會優先，將逐年降低僱用中國大陸船員的人數至零。中運工會也允諾將取消後續罷工及原訂於12月31日的陳抗行動。

勞動部並指出，中運公司為具體落實本國人就業機會優先的精神，已承諾將逐年降低僱用大陸船員的人數至零，將對於我國船員工作機會有更多保障。

中運工會指控公司打壓台籍船員、損害船員權益，8月間赴經濟部大門抗議，高舉「中國中鋼大賺錢台灣船員沒頭路」、「國營中鋼『賣台』！逼走300台灣船員」。中運工會前於今年8月16日至8月30日依《勞資爭議處理法》舉行罷工投票並合法取得罷工權。此亦為新任勞長洪申翰上任後，第一樁勞資爭議事件。

為能協助勞資雙方透過理性對話來解決紛爭，洪申翰先於12月12日中午及晚間分別邀請經濟部、中鋼、中運及工會代表到勞動部溝通，釐清雙方訴求、疑慮及充分討論可能方案，並獲雙方善意回應。

洪申翰今日下午再次邀集經濟部、中鋼及中運勞資雙方至勞動部協商確認，最終達成共識並簽下協議，主要內容包括：中運公司同意爾後船員出缺時，徵詢並優先僱用本國籍船員，工會可以媒合推薦；中運同意恢復2024年7月2日前船員勞保投保作法。中鋼將主動邀集中運公司及工會自2025年1月1日起定期召開溝通會議及中運同意針對復保訴訟案不再上訴，中運工會也允諾將取消後續罷工及原訂於12月31日的陳抗行動，這件勞資爭議順利落幕。

勞動部表示，這次中運公司勞資雙方能透過協商溝通達成共識，順利解決爭議，除有賴勞資雙方基於維護勞資和諧的善意外，也要感謝經濟部及中鋼的大力協助促成。勞動部期許勞資雙方後續仍可秉持誠信協商原則，透過定期溝通對話，為公司員工權益及永續發展共同努力創造雙贏。

中鋼 勞動部 經濟部

延伸閱讀

工會抗爭成功！中鋼通運勞資糾紛今落幕 船員恢復勞健保

外傳服務業將開放移工 洪申翰：優先保障本國勞工就業機會

影／勞長洪申翰首度走出雙北下鄉 感受南部熱情露出難得一笑

立委指謝宜容涉貪 洪申翰：全力配合檢調

相關新聞

PwC全球投資人調查 最擔心地緣政治衝突和網路風險

PwC發布「2024全球投資人調查報告」（Global Investor Survey 2024），調查發現企業正面臨如...

四接及儲槽遭疑有國安問題 台電搬專家研究掛保證

民團及立委17日召開記者會，質疑台電協和更新計畫可能引發基隆港安全甚至國安問題。台電表示，接受各界指教及地方意見，將安全...

看川普關稅…童子賢：不會讓美國發財 彭双浪：分散產能措施持續

和碩董事長童子賢今日出席電腦公會會員大會暨50週年慶活動，被媒體問及川普關稅問題，他重申，川普的關稅政策是矛盾的，關稅是...

AI 需求看旺 中華信評上調台灣明年經濟成長率至2.4%

中華信評今天發表「2025年台灣信用展望」指出，人工智慧相關產品的強勁出口需求，為台灣經濟成長所面臨的逆風情勢提供充裕的...

KPMG永續風險大調查 逾八成企業認永續風險衝擊競爭力

「不平等及社會相關財務揭露框架」（TISFD）預計2026年正式上路。KPMG安侯建業今天發表第二屆「台灣永續風險大調查...

童子賢談川普：關稅不會讓美國發財 且跟「中國+1」矛盾

「關稅人」川普威脅提高中國大陸、越南、墨西哥及加拿大商品關稅，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。