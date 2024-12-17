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看川普關稅…童子賢：不會讓美國發財 彭双浪：分散產能措施持續

聯合報／ 記者鍾張涵／即時報導
和碩董事長童子賢。本報系資料照
和碩董事長童子賢。本報系資料照

和碩董事長童子賢今日出席電腦公會會員大會暨50週年慶活動，被媒體問及川普關稅問題，他重申，川普的關稅政策是矛盾的，關稅是川普選舉策略的一部分，但可用來誘導國際貿易流向，進一步推展「China+1」政策，在中國之外，尋找其他供應來源，但加徵關稅並不會讓美國發財。

台北市電腦公會理事長、友達董事長彭双浪則認為，川普從競選至今多次提出以關稅解決美國貿易逆差問題、甚至指出某些國家的國防支出要做出調整，在他看來，台灣廠商供應鏈分散產能的措施會持續進行，只是會調整配比跟速度。

童子賢以數據解釋，美國政府的財政收入每年約5.3兆美元（約台幣172兆元），關稅收入約840億美元，占財政收入1.6%，關稅在美國財政收入的占比相對較低，無法成為主要財政來源。因此關稅其實不會讓美國發財，但可以很微妙引導國際貿易方向，影響美國進口商和消費者，但美國應重視與友善貿易夥伴的合作，例如加拿大、墨西哥、越南及台灣，協助執行「友岸外包」政策，若美國轉向懲罰這些夥伴，將形成矛盾。

童子賢說，川普是以關稅做選舉策略、誘導國際貿易，政策用於推動「China+1」策略，在中國之外尋找其他供應來源。

彭双浪則指出，台廠從2018年美中貿易戰開始就做出許多因應措施，美國在地生產的議題須繼續追蹤未來美國政策落實程度，產業還是會衡量生產成本與關稅之間的平衡。

針對川普主張製造業回流美國，晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁受訪時則坦言，對台灣的影響「應該還好」，「美國製造如果能夠成功的話，我們也不會在中國製造」，可見美國製造的成本很高，不能利用關稅來改變成本因素，台灣是世界半導體製造中心，在個人電腦（PC）、筆電等方面仍有競爭力。

川普 美國 關稅

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