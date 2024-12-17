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中央社永續高峰論壇 凝聚各界觀點共商城市發展

中央社／ 台北17日電

中央社明天舉辦「城市永續高峰論壇」，邀集產官學研共商城市發展的永續性，盼串連各縣市政府、永續ESG企業單位等，匯聚各界觀點建議，為台灣城市永續提供解方。

為響應全球趨勢並推動城市永續發展，中央社明天下午將於集思交通部國際會議中心舉辦「城市永續高峰論壇」，邀請產、官、學、研各權威專家代表與會齊聚一堂，學者和政策制定者，共同探討城市發展的永續性。

聯合國永續發展目標 (SDGs) 其中第11項是「城市永續」，目前政府和企業越來越重視，追求永續發展的道路上，努力積極推動建構高效能多元化應用策略、發展循環經濟並帶動產業結構轉型，提升企業能力給予社會環境更好的永續方向及實踐。

中央通訊社今年成立滿100週年暨改制28週年，以「城市永續高峰論壇」宣示百年歷史且與時俱進，期盼透過論壇的舉辦，串連各縣市政府、永續ESG企業單位，凝聚具體建言及共識。

此次論壇邀請台南市政府、雲林縣政府、新竹市政府、花蓮縣政府、財團法人唐獎教育基金會、中華民國會計師公會全國聯合會ESG永續發展委員會、國立台北大學商學院、全國農業金庫等單位共同參與。

同時邀請行政院政務委員兼國家發展委員會主任委員劉鏡清專題演講，台南市長黃偉哲、雲林縣長張麗善、新竹市代理市長邱臣遠等人演說分享經驗，中央社董事長李永得代表主辦單位致詞。

本次論壇主題為「希望城市．永續共榮」，旨在促進城市在環境、經濟和社會方面的全面發展，提供社會、民眾了解城市永續經營應用策略。

論壇邀請講者針對「城市韌性亮點演說」及永續共好「城市永續面面觀」進行焦點分享。一來著重於北、中、南、在地特色與建設發展，強調區域互補交流，創造城市永續均衡發展；另外擬定城市永續重要議題，匯聚各界觀點建議，為台灣城市永續提供解方。

中央社 永續

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