PIMCO：2025迎來經濟轉型、高通膨、高波動

品浩（PIMCO）指出，全球市場正邁向高通貨膨脹時代，背後原因來自多重因素。去全球化進程加速、民粹與保護主義抬頭，增添通膨壓力及商品與服務市場的波動性。此外，美國預期實施的加徵關稅政策，加上地緣政治衝突持續升溫，都可能再次導致全球供應鏈受阻，進一步加劇市場的不確定性。

由於經濟前景及金融市場將不時受到這些多重因素干擾，PIMCO表示，我們可能將邁入一個高波動的經濟環境。對於投資組合在通膨及通膨意外變動下的韌性，投資人應審慎評估。

在此趨勢下，PIMCO建議投資人，應採取更防禦和靈活的策略，以應對通膨帶來的風險，建議聚焦提升投資組合的韌性與穩定性，並善用抗通膨債券及實體資產管理風險及波動。

PIMCO指出，例如，美國通膨連結債券（TIPS）目前的實質殖利率已達 15 年高點，為投資人提供有效的通膨避險工具與穩定收益。此外，布局多元化的實體資產配置（如實質收益資產），可明顯提高投資組合在面對通膨意外和價格波動時的防禦力，協助投資人強化整體投資韌性。