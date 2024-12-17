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經部攜手土國鑽取連續2千公尺岩芯 全台首例助攻地熱

中央社／ 台北17日電

經濟部地礦中心近日舉辦探勘地熱深層潛力場域論壇，並展示與工研院、土耳其鑽探公司攜手合作成果，包括國內首次完成超過2000公尺的完整連續取樣岩芯，相當於4座台北101大樓長度，未來有助評估深層地熱潛力場域熱能賦存量。

經濟部地質調查及礦業管理中心今天發布新聞稿表示，「地熱進行式－2024探勘地熱深層潛力場域論壇」近日登場，今天帶領參會者赴大屯火山馬槽地熱探勘井現場，了解現階段探勘成果，並實際體會火山地熱能量透過鑽井引汽噴流地表的威力，後續也參訪四磺子坪結元能源公司地熱電廠。

地礦中心主任徐銘宏表示，地礦中心肩負政府探勘地熱能源潛能的重責大任，將與台灣大學、成功大學、中央大學、台北科技大學、工研院等國內學研團隊共同合作進行地熱潛力場域探勘，所獲得的各種地質資訊均已公開在「地熱探勘資訊平台」，有助帶動整體地熱發展前景。

地礦中心表示，這場論壇集結產、官、學研界超過400名專家學者及民間業者，針對台灣地熱能源發展進行深入探討與分享。會中重點為展示3公尺長的岩芯，是全台首次成功鑽取2000米以上的完整連續取樣岩芯中的一段，這是由地礦中心、工研院及土耳其Ortadogu鑽探公司團隊，於台東縣海端鄉霧鹿地區，共耗時8個月，克服變質岩破碎且易打滑空鑽、岩層漏漿、湧水等極為惡劣地質條件，所獲得的地質鑽探調查成果。

地礦中心表示，後續將利用該連續岩芯進行試驗分析，釐清地熱儲集層特性及高達140度的熱源裂隙通道，再進一步評估深層地熱潛力場域熱能賦存量。

地礦中心說明，該連續岩芯為國內地熱探勘首度鑽獲原生代表大陸地殼的花崗岩，深度達2004公尺。目前國外深層地熱主要鑽取大陸地殼的花崗岩，深度多要達到3000公尺以上，不過這次鑽取到2000公尺，就能透過分析該岩芯，進行試驗與修正模型，進一步評估深層地熱的潛能。

隨著地熱調查技術逐漸成熟，地礦中心攜手國內團隊推動跨尺度多元探勘，觀察全台地熱潛力場域，多處場域經由實際鑽井驗證，探勘溫度從大屯火山群地區的攝氏245度高溫，東部變質岩區的花蓮瑞穗175度、台東延平150度、台東霧鹿140度，到西部地區南投春陽120度，驗證溫度也加速推動產業在各種熱能情境的利用。

台東 工研院

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