快訊

2歲男童作夢尖叫喊「老師不要」私處紅腫 家長控幼兒園女師「指侵」

停車格塗銷不全卻挨罰 7旬翁申訴成功…撤870張紅單

你住在斷層帶上嗎？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

AI 需求看旺 中華信評上調台灣明年經濟成長率至2.4%

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
AI晶片示意圖。圖／ingimage
AI晶片示意圖。圖／ingimage

華信評今天發表「2025年台灣信用展望」指出，人工智慧相關產品的強勁出口需求，為台灣經濟成長所面臨的逆風情勢提供充裕的緩衝空間。中華信評信用分析師許智清表示：「強勁且持續成長的人工智慧相關設備需求將帶動台灣明年的經濟復甦，因此中華信評將2025年的GDP成長率從先前的2.1%調升為2.4%。」

許智清指出，「台灣在雲端運算與人工智慧供應鏈中的強健地位，使得科技業成為台灣貿易導向型經濟的驅動因素，特別是雲端運算與人工智慧方面的需求。全球供應鏈移轉範圍擴大有助於帶動 2024 年台灣的固定資產投資。」

此外，國內消費成長有所減緩，但仍維持溫和成長。中華信評預期就業情況穩定且消費者信心表現將令人滿意，但2025年民間消費的重要性將降低。

中華信評認為，未來幾季台灣企業面臨的主要風險為：

全球貿易：關稅增加將使出口、市場信心與經濟成長面臨壓力；中國大陸經濟：貿易關稅升高對經濟成長的壓力加劇，可能導致大陸陷入通貨緊縮惡性循環；地緣政治：地緣政治緊張局勢持續升級可能會使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；融資：利差因市場前景尚不明朗而擴大，可能導致整體融資成本升高。

此外，台灣企業可能面臨的結構性風險為：

氣候變遷：極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；科技：技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對營運形成干擾。

人工智慧 華信 雲端運算

延伸閱讀

PwC全球投資人調查 最擔心地緣政治衝突和網路風險

台北市電腦公會50周年 彭双浪：我們都是和自己賽跑的人

00918沒有降息還創新高配0.84元…規模將破600億！具「高填息」設計成新星黑馬

2025年台股看旺 基金經理人：主動式基金彈性高 伺機擇優布局佳

相關新聞

PwC全球投資人調查 最擔心地緣政治衝突和網路風險

PwC發布「2024全球投資人調查報告」（Global Investor Survey 2024），調查發現企業正面臨如...

AI 需求看旺 中華信評上調台灣明年經濟成長率至2.4%

中華信評今天發表「2025年台灣信用展望」指出，人工智慧相關產品的強勁出口需求，為台灣經濟成長所面臨的逆風情勢提供充裕的...

KPMG永續風險大調查 逾八成企業認永續風險衝擊競爭力

「不平等及社會相關財務揭露框架」（TISFD）預計2026年正式上路。KPMG安侯建業今天發表第二屆「台灣永續風險大調查...

童子賢談川普：關稅不會讓美國發財 且跟「中國+1」矛盾

「關稅人」川普威脅提高中國大陸、越南、墨西哥及加拿大商品關稅，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子...

賴清德：台ICT實力應與國安結合 台灣有能力競逐太空

總統賴清德今天出席台北市電腦公會50周年慶祝活動，致詞表示，「我認為過去我們在太空和海洋領域涉獵較少，我們不能忘記台灣是...

政府力推產業控股公司 安永：企業要思考三面向、兩關卡

國發會鼓勵工具機、機械、水五金等產業籌組產業控股公司，協助具競爭力產品出口。安永聯合會計師事務所表示，思考產業控股等「產...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。