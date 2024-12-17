AI 需求看旺 中華信評上調台灣明年經濟成長率至2.4%

中華信評今天發表「2025年台灣信用展望」指出，人工智慧相關產品的強勁出口需求，為台灣經濟成長所面臨的逆風情勢提供充裕的緩衝空間。中華信評信用分析師許智清表示：「強勁且持續成長的人工智慧相關設備需求將帶動台灣明年的經濟復甦，因此中華信評將2025年的GDP成長率從先前的2.1%調升為2.4%。」

許智清指出，「台灣在雲端運算與人工智慧供應鏈中的強健地位，使得科技業成為台灣貿易導向型經濟的驅動因素，特別是雲端運算與人工智慧方面的需求。全球供應鏈移轉範圍擴大有助於帶動 2024 年台灣的固定資產投資。」

此外，國內消費成長有所減緩，但仍維持溫和成長。中華信評預期就業情況穩定且消費者信心表現將令人滿意，但2025年民間消費的重要性將降低。

中華信評認為，未來幾季台灣企業面臨的主要風險為：

全球貿易：關稅增加將使出口、市場信心與經濟成長面臨壓力；中國大陸經濟：貿易關稅升高對經濟成長的壓力加劇，可能導致大陸陷入通貨緊縮惡性循環；地緣政治：地緣政治緊張局勢持續升級可能會使政策走向難以預測，並增加金融市場的波動性；融資：利差因市場前景尚不明朗而擴大，可能導致整體融資成本升高。

此外，台灣企業可能面臨的結構性風險為：

氣候變遷：極端天氣與能源轉型帶來營運上的挑戰並提高成本；科技：技術進步速度加快且網路攻擊數量增加，將對營運形成干擾。