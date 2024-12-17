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KPMG永續風險大調查 逾八成企業認永續風險衝擊競爭力

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
KPMG安侯建業今發表第二屆「台灣永續風險大調查」。圖／KPMG提供
KPMG安侯建業今發表第二屆「台灣永續風險大調查」。圖／KPMG提供

「不平等及社會相關財務揭露框架」（TISFD）預計2026年正式上路。KPMG安侯建業今天發表第二屆「台灣永續風險大調查」，結果顯示超過80%的企業表示永續風險將衝擊其核心競爭力，更是發現社會面（S）永續風險是刻不容緩的挑戰，如何養成迎戰這些風險的「社會應對力」將是企業eSg績效展現的分水嶺。

KPMG安侯建業執行長施威銘表示，全球矚目的TISFD雖然即將在2025年推出試行草案，2026年目標正式上路，但是從歷次調查結果而言，我國面對社會面（S）的永續風險早就已經是現在進行式。KPMG安侯建業永續發展教育基金會董事長于紀隆表示，永續風險是企業在當前和未來經營中不可忽視的重要挑戰，各界應將永續風險納入其策略及治理流程，主要得從「情境規劃」、「ESG 轉型」、「創新策略」等三個角度進行考量。

本次調查中最受關注的十大永續風險中有五項是社會風險，除了前次調查中上榜的「少子化」、「超高齡化」、「經濟不平等及貧富差距大」分別為第二、三、五名，本次更有「社會對立」、「心理健康惡化」躍升進前十名，成為受訪者最關注的社會風險。調查發起人KPMG安侯永續發展顧問公司董事總經理黃正忠指出，這也顯示了除「極端氣候災害頻傳」、「自然資源枯竭」及「空氣品質持續惡化」等環境風險之外，如何發展社會應對力以有效回應榜上的社會風險，更是企業績效展現、乃至攸關台灣未來的焦點。

這次調查並分析出六大關鍵警訊，包括受訪者擔憂六大社會風險、兩大經濟風險與一大環境風險將於五年內影響超過 50%台灣人口，且逾 75% 企業尚未或僅初步準備應對，逾50%的使命型組織認為整體社會資源投入不足，尚待各界共同正視與回應；超過 80% 企業表示永續風險將衝擊其核心競爭力， 92%企業未開始或僅初步做好準備；逾60%企業認為推動永續創新挑戰在於影響力評估、內部意識與認知及相關人力或專業等三大面向。

此外，逾50%使命型組織未有資源或能力進行影響力評估；超過50%使命型組織認無充足人才及行銷力，難以論述自身價值；僅38.1%受訪者對台灣的未來持正向態度，世代之間對於「誰該負責」抱持不同觀點。

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