幫企業淨零轉型推一把 普華商務出專書給指引

為響應全球氣候變遷及綠色經濟發展，普華商務法律事務所17日舉辦「低碳經濟時代下新思維─碳交易與碳金融」研討會，活動聚焦碳交易與碳金融最新趨勢與實踐，吸引專責機構與企業界專家，共同探索低碳技術創新與碳中和實踐策略。

隨著台灣碳權交易所成立，碳交易與碳金融逐漸成為企業減碳與永續發展的重要工具。此次研討會深入探討碳市場運作機制、政策支持及實務挑戰，並分享企業減排成功案例，協助業界掌握碳交易市場先機。

臺灣碳權交易所總經理田建中分析，全球碳定價趨勢及台灣碳費與碳交易制度，呼籲企業將碳視為商機，利用碳交易提升競爭力。他強調，碳權交易所透過建構國際與本地減量交易平台，支持企業邁向淨零。

普華律師許永欽則是提醒，企業碳權性質不明與監管未完善，可能引發民刑事法律風險，建議企業在碳交易前加強內部控管與資安防禦，以降低合規風險。

群創光電（3481）董事長洪進揚分享企業減碳經驗，包括成立碳風險管理委員會、制定減碳目標及連結高層薪酬與永續績效。他指出，循環經濟及綠色產品開發是實現淨零的重要手段，同時強調接軌IFRS永續準則的挑戰與必要性。

普華律師李裕勳則引用國內外碳交易數據，分析企業在碳盤查與減碳計劃執行中的常見困難，並提供應對策略，強調碳金融市場動態對企業未來的深遠影響。

研討會中，普華商務法律事務所推出專書《碳交易與碳金融─企業如何邁向永續淨零》，提供企業實務指引，涵蓋碳管理策略及應用，助力臺灣企業在嚴格減碳法規下轉危為機。

普華商務法律事務所與資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）維持策略聯盟，結合法律、財務及稅務專業，提供企業全方位解決方案，協助客戶應對低碳轉型的挑戰。