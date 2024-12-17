童子賢談川普：關稅不會讓美國發財 且跟「中國+1」矛盾

「關稅人」川普威脅提高中國大陸、越南、墨西哥及加拿大商品關稅，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子賢分析，關稅不會讓美國政府發財，目前川普政策有兩個矛盾，一是關稅不會讓美國人經濟更好，其次，若對墨西哥、越南等新增關稅，會違背「中國+1」政策，童子賢呼籲，川普要重視如加拿大、墨西哥、越南，甚至是台灣等美國友善貿易夥伴。

童子賢17日出席台北市電腦公會會員大會暨五十周年慶，媒體會後詢問川普關稅政策看法，對此，童子賢直言，川普目前的政策有兩個明顯的矛盾。

童子賢指出，美國龐大的GDP27.5兆美元中，80%以上經濟活動都是美國的「內需」。而美國的商品國際貿易才占5.1兆美元。當前，關稅才占美國政府財政收入1.6%

他說，如果時光倒流一百年或兩百年，關稅都是世界各國政府主要財政收入。如美國在19世紀初，關稅收入占美國財政收入94.7%，可是如今的2024年，關稅收入僅僅占美國政府的1.6%。

童子賢強調，關稅在財政上不可能讓美國發財，就算把所有進口商品關稅提高百分之百，也只能讓美國政府增加838億美元的收入，這個收入離美國政府一年財政支出5.27兆美元的需求差太多了。

他分析，美國政府若真的提高關稅，其實並沒有創造太多新的財富，而是變相讓美國消費者口袋裡的錢給美國政府。此外，美國零售業者也做過調查，若川普按照計畫提高關稅，會降低民眾消費意願，造成零售商生意下滑。因此，提高關稅並不會促進美國經濟發展及就業。

其次，童子賢指出，川普第一任總統任期及現在拜登時期，都標榜「中國+1」政策，希望製造業不要集中在大陸，但川普現在又批評墨西哥跟越南對美國貿易產生逆差，但這是不可逆的現象，因為誰做產品給美國，誰就會產生貿易順差狀況，而美國就會對該國產生逆差。

童子賢強調，「你批評墨西哥跟越南，又不要大陸，假設有一天若換成泰國好了，一樣會產生現在逆差的狀況，那你每個都不要，請問要怎麼執行中國+1？政策」

不過，童子賢也猜測，關稅雖然不會讓美國政府發財，但可以引領國際貿易方向，故此，美國一開始對大陸課以高關稅，目標可能不是讓政府發財，而是要誘導中國+1政策，減少來自大陸商品，而改成自越南、墨西哥等盟邦。