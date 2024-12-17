快訊

雙城論壇結束⋯華源搭機離台 統促黨熱情歡送拉布幕「期待再蒞臨」

才被烏克蘭列嫌疑人！莫斯科發生爆炸 俄羅斯核生化防禦部隊司令遭炸死

長期欺壓部屬…霸凌女王慘了！政院人事總處確認事件屬實：將依法議處

PwC 投資人報告出爐 生成式 AI 與永續成為關注焦點

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
AI創新無疑是今年最熱的關鍵字。圖／聯合報系資料照片
AI創新無疑是今年最熱的關鍵字。圖／聯合報系資料照片

PwC最新發布的《2024全球投資人調查報告》顯示，企業如何將人工智慧（AI）投資轉化為實質營收與獲利已成為關鍵挑戰，且超過七成的投資人認為企業應大規模部署AI解決方案，並同步強化AI與人才的投資。

調查指出，63%的投資人預期其投資企業將因生成式AI於未來一年提升營收，62%認為將提高獲利能力。此外，近三分之二的受訪者相信生成式AI可提升生產力至少5%。資誠創新諮詢公司董事長盧志浩強調，企業應聚焦於痛點，設計AI基礎架構並進行員工技能培訓，以最大化AI效益。

半數投資人預期未來一年全球經濟將成長，但地緣政治衝突與網路風險（36%）仍為最受關注的威脅。此外，86%的投資人高度重視企業危機管理能力，68%認為應加大供應鏈投資以降低風險。

71%的投資人支持將永續概念納入企業經營策略，並認為企業應增加投資以減少碳排放，儘管可能影響短期獲利表現。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，投資人愈加關注企業氣候行動的治理與財務影響，企業應強化與供應鏈及社區合作，建構永續價值鏈。

調查顯示，40%的投資人認為公司治理是評估企業的首要指標，其次為創新、管理能力與網路安全。超過四分之三的投資人希望企業揭露的永續資訊經過合理確信，顯示投資人對透明性要求逐漸提高。

科技變革、地緣政治緊張及供應鏈不穩定正重塑企業競爭格局。盧志浩指出，企業需改變價值創造方式，將AI應用於業務創新，並納入氣候變遷策略，以滿足客戶與投資人需求，取得市場先機。

資誠強調，這份報告顯示AI和永續發展不僅是企業營運的重要策略方向，更是企業贏得投資人信任與長期支持的關鍵。

AI 資誠

延伸閱讀

PwC全球投資人調查 最擔心地緣政治衝突和網路風險

日本放棄十年來減少依賴政策 新計畫擬2040年核電占比提升至20%

資誠攜手資策會科法所發表報告 探討先進醫療前瞻趨勢

涉網攻恐致人員傷亡 美國制裁中國大陸網路安全公司

相關新聞

PwC全球投資人調查 最擔心地緣政治衝突和網路風險

PwC發布「2024全球投資人調查報告」（Global Investor Survey 2024），調查發現企業正面臨如...

KPMG永續風險大調查 逾八成企業認永續風險衝擊競爭力

「不平等及社會相關財務揭露框架」（TISFD）預計2026年正式上路。KPMG安侯建業今天發表第二屆「台灣永續風險大調查...

童子賢談川普：關稅不會讓美國發財 且跟「中國+1」矛盾

「關稅人」川普威脅提高中國大陸、越南、墨西哥及加拿大商品關稅，對此，台北市電腦公會榮譽理事長暨和碩（4938）董事長童子...

賴清德：台ICT實力應與國安結合 台灣有能力競逐太空

總統賴清德今天出席台北市電腦公會50周年慶祝活動，致詞表示，「我認為過去我們在太空和海洋領域涉獵較少，我們不能忘記台灣是...

政府力推產業控股公司 安永：企業要思考三面向、兩關卡

國發會鼓勵工具機、機械、水五金等產業籌組產業控股公司，協助具競爭力產品出口。安永聯合會計師事務所表示，思考產業控股等「產...

你住在斷層帶上？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定

經濟部自2014年起依法針對全國活動斷層及其兩側易受斷層錯動或地表破裂影響範圍陸續進行地質敏感區調查及劃定公告，這次公告...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。