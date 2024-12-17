PwC 投資人報告出爐 生成式 AI 與永續成為關注焦點

PwC最新發布的《2024全球投資人調查報告》顯示，企業如何將人工智慧（AI）投資轉化為實質營收與獲利已成為關鍵挑戰，且超過七成的投資人認為企業應大規模部署AI解決方案，並同步強化AI與人才的投資。

調查指出，63%的投資人預期其投資企業將因生成式AI於未來一年提升營收，62%認為將提高獲利能力。此外，近三分之二的受訪者相信生成式AI可提升生產力至少5%。資誠創新諮詢公司董事長盧志浩強調，企業應聚焦於痛點，設計AI基礎架構並進行員工技能培訓，以最大化AI效益。

半數投資人預期未來一年全球經濟將成長，但地緣政治衝突與網路風險（36%）仍為最受關注的威脅。此外，86%的投資人高度重視企業危機管理能力，68%認為應加大供應鏈投資以降低風險。

71%的投資人支持將永續概念納入企業經營策略，並認為企業應增加投資以減少碳排放，儘管可能影響短期獲利表現。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，投資人愈加關注企業氣候行動的治理與財務影響，企業應強化與供應鏈及社區合作，建構永續價值鏈。

調查顯示，40%的投資人認為公司治理是評估企業的首要指標，其次為創新、管理能力與網路安全。超過四分之三的投資人希望企業揭露的永續資訊經過合理確信，顯示投資人對透明性要求逐漸提高。

科技變革、地緣政治緊張及供應鏈不穩定正重塑企業競爭格局。盧志浩指出，企業需改變價值創造方式，將AI應用於業務創新，並納入氣候變遷策略，以滿足客戶與投資人需求，取得市場先機。

資誠強調，這份報告顯示AI和永續發展不僅是企業營運的重要策略方向，更是企業贏得投資人信任與長期支持的關鍵。