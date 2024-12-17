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賴清德：台ICT實力應與國安結合 台灣有能力競逐太空
總統賴清德今天出席台北市電腦公會50周年慶祝活動，致詞表示，「我認為過去我們在太空和海洋領域涉獵較少，我們不能忘記台灣是有能力競逐太空，台灣有機會探索海洋，讓我們國家的產業能夠更廣、更大，讓國家的力量能夠更強，甚至是全世界在繁榮發展時，台灣能稱職扮演關鍵角色。」
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，總統賴清德親自出席並致詞，肯定台灣資訊產業的成就，並提出未來產業發展的三大願景。他強調，台灣位處印太區域第一島鏈，「我們受到許許多多挑戰」，所以ICT產業實力應與國防需求相結合。面對全球產業變革，他提出國家產業發展三大願景：第一是前瞻未來智慧永續、第二是競逐太空探索海洋，第三則是立足台灣、布局全球、行銷全世界。
賴總統並表示，台灣現在非常需要無人機、無人載具、水下載具、機器人技術，這些產業發展不僅守護國家安全，也能為ICT產業創造更多機會與效益。
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