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賴清德：台ICT實力應與國安結合 台灣有能力競逐太空

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，總統賴清德出席並致詞強調，台灣位處印太區域第一島鏈，「我們受到許許多多挑戰」，所以ICT產業實力應與國防需求相結合。記者林俊良／攝影
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，總統賴清德出席並致詞強調，台灣位處印太區域第一島鏈，「我們受到許許多多挑戰」，所以ICT產業實力應與國防需求相結合。記者林俊良／攝影

總統賴清德今天出席台北市電腦公會50周年慶祝活動，致詞表示，「我認為過去我們在太空和海洋領域涉獵較少，我們不能忘記台灣是有能力競逐太空，台灣有機會探索海洋，讓我們國家的產業能夠更廣、更大，讓國家的力量能夠更強，甚至是全世界在繁榮發展時，台灣能稱職扮演關鍵角色。」

台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，總統賴清德親自出席並致詞，肯定台灣資訊產業的成就，並提出未來產業發展的三大願景。他強調，台灣位處印太區域第一島鏈，「我們受到許許多多挑戰」，所以ICT產業實力應與國防需求相結合。面對全球產業變革，他提出國家產業發展三大願景：第一是前瞻未來智慧永續、第二是競逐太空探索海洋，第三則是立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴總統並表示，台灣現在非常需要無人機、無人載具、水下載具、機器人技術，這些產業發展不僅守護國家安全，也能為ICT產業創造更多機會與效益。

台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，總統賴清德（中）出席，在理事長彭双浪（右一）陪同下進場，向與會者致意。記者林俊良／攝影
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，總統賴清德（中）出席，在理事長彭双浪（右一）陪同下進場，向與會者致意。記者林俊良／攝影
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，前理事長施振榮（右）、黃崇仁（左）一同步入會場。記者林俊良／攝影
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，前理事長施振榮（右）、黃崇仁（左）一同步入會場。記者林俊良／攝影
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，理事長彭双浪（左起）與歷任理事長童子賢、王振堂、數位發展部長黃彥男、黃崇仁、劉瑞復、施振榮等人出席合影。記者林俊良／攝影
台北市電腦公會今日舉行50周年慶祝活動暨會員大會，理事長彭双浪（左起）與歷任理事長童子賢、王振堂、數位發展部長黃彥男、黃崇仁、劉瑞復、施振榮等人出席合影。記者林俊良／攝影

周年慶 太空 願景

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