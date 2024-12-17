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劉鏡清談國家未來發展二大主軸 規劃發行永續債

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

國發會主委劉鏡清17日表示，「大投資台灣」和「均衡台灣」是未來國家發展的二大主軸，政府也規劃發行永續債，希望未來在社宅和碳交易市場更活絡。

劉鏡清今天出席「2024保險論壇」，並進行專題演講，他表示，大投資台灣計畫與均衡台灣相輔相成，台灣不僅要成為全球科技發展核心，也要讓世界更需要台灣。

劉鏡清指出，大投資計畫當中，資金大投資會與兆元投資國家發展、亞太資產管理中心、投資台灣三大方案等作法會進行整合，其餘面向還有產業大投資、社會大投資、人才大投資，從大投資架構延伸到均衡台灣所產生的建設、發展，對所有產業都是很好的投資與獲利機會。

劉鏡清也提到，另外政府還規劃希望透過均衡台灣，改變各地方生活， 包括青年人的就業環境和薪資所得。

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