立院將審國防預算 造船公會建請三大黨團同意潛艦後續預算案

立法院外交及國防委員會18日起兩天將審查國防部明年度預算，其中，2,840億餘元的潛艦國造後續艦預算受到各界矚目。台灣區造船公會今日去函立法院三大黨團建請同意潛艦後續建造相關預算案。

台灣區造船公會表示，台灣棒球代表隊在世界棒球12強賽奪冠的感動與沸騰，相信國人記憶猶新，但其實剛開始組訓時是被看衰、不被看好的！

國造潛艦團隊不也正是如此，在被質疑、批判的氛圍中負重前行。造船業界即便大家服務不同公司行號，但期待海鯤號及後續艦經費可以全數獲得支持通過，讓精進造船技術在台灣扎根，是造船業界工匠職人的共同期盼。

於此，造船公會全體會員誠請國會放下對立與歧見，並邀請朝野立委成為潛艦國造Team TAIWAN團隊最強的應援，以合作代替對抗、用監督代替杯葛，共同架構台灣潛艦戰力與本土後勤產業鏈，避免重蹈當年「IDF戰機因專案中斷導致人才流失與技術斷層」，失去自主國防升級的機會。

公會強調，各國首次建造潛艦，都會面臨各種困難，導致建造期程遠遠較水面船艦期程長。回首台灣從2017年迄今，潛艦國造已逾7年，部分核心裝備技術受他國政府管制，所獲得的第1頁，共3頁正本輸出許可即將過期，倘若再重新談判，輸出國的政治情勢成了不可控變數，足以左右甚至無法掌控裝備取得時間。

故延後潛艦量產艦計畫，對於購置生產製造期程長的核心裝備甚為不利，勢將導致裝備採購成本大幅攀升。且其中部分裝備於投產後尚須經過潛艦水下環規測試，因此，從合約下訂到交付將歷時數年不等，也對於維持國內外投入台灣潛艦的各項製程人力甚為艱難，最終導致技術中斷、人才流失等無以為繼窘境。

環顧台海周邊情勢，能夠制衡敵國航母艦隊群，首選即是潛艦。借鏡鄰近國家潛艦發展的經驗，包括南韓、日本、越南、印尼、新加坡與澳洲等國，皆發展潛艦，並視其為核心國防戰略武器儎台，也因此造成國際上更不容易短期間可取得潛艦核心裝備，需依合約排隊等待生產。

此外，潛艦有別於水面艦，特別注重全壽期內每間隔數年的大修維護；國內若保有持續建造能量，才可確保潛艦安全檢修，亦能大幅降低後勤成本。

因此，上述國家除了越南與新加坡受限國內工業而外購潛艦，各主要鄰國皆已自製潛艦，逐步建立國內的潛艦建造、維修與升級的技術能量。

此時今日台灣在這關鍵時刻，距離建立潛艦自製量能僅剩一步之遙，跬步千里、始於足下，再次誠請支持潛艦國造及後續艦量產計畫，預算得以獲得支持通過。