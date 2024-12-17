你住在斷層帶上？經濟部今公告「這三條」斷層帶的劃定
經濟部自2014年起依法針對全國活動斷層及其兩側易受斷層錯動或地表破裂影響範圍陸續進行地質敏感區調查及劃定公告，這次公告口宵里斷層、利吉斷層、初鄉斷層共三案。
17日公告的第一案是活動斷層地質敏感區（F0025口宵里斷層），範圍位於台南市境內，通過台南市楠西區、玉井區及左鎮區，總長約18公里，總面積約5.5平方公里。
第二案是活動斷層地質敏感區（F0026利吉斷層）範圍位於臺東縣境內，通過台東縣鹿野鄉、卑南鄉、延平鄉與臺東市，總長約15.6公里，總面積約4.8平方公里。
第三案是活動斷層地質敏感區（F0027初鄉斷層）範圍位於南投縣境內，通過南投縣中寮鄉、集集鎮、鹿谷鄉與竹山鎮，總長約19.8公里，總面積約6平方公里。
經濟部地礦中心表示，地質敏感區為土地開發、防災與保育之重要資料，地質法及其相關法規皆無禁止或限制開發之規定。
地礦中心表示，公告之目的是讓社會各界能預先瞭解土地的地質環境狀況，在土地開發前辦理地質敏感區之基地地質調查及地質安全評估，因地制宜規劃開發事宜，並事先依地質特性，在設計施工方面，研擬適當的因應對策及補強措施，以提升土地利用的合理性與安全性，降低未來發生災害與損失的可能；此外，地質敏感區以外地區若有土地之開發行為，仍應加以注意並依相關法令規定辦理地質調查。
地礦中心表示，地質敏感區相關書圖文件中載明了地質敏感區範圍內之地形、地層及斷層性質等資訊，民眾如有興趣，皆可至本部地質調查及礦業管理中心網頁地質法專區（https://www.gsmma.gov.tw/nss/p/H001）參閱及下載。
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