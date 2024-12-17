傳賴政府農曆年後有條件開放服務業移工？勞長洪申翰回應了

外傳政府將開放服務業有條件引進移工，勞動部並在農曆春節過後提出政策評估。勞動部長洪申翰17日下午與媒體茶敘時重申，目前是進行整體勞動力的政策評估，非僅針對開放移工與否，以勞動部立場而言，重點放在如何守住、保障勞工權益，保護本國籍勞工就業機會是優先考量的事。

針對旅宿業訴求開放引進移工的聲浪再起，洪申翰說，確實聽到很多產業端希望開放移工的聲音，但他強調，現在缺的是勞動力，勞動部進行的會是整體勞動力的政策評估，還包括中高齡及高齡者、婦女勞參率，絕對不會只評估開放移工與否。

他進一步說，行政院確實希望勞動部做這部分的研議，不同部會有不同評估面向，以勞動部而言，重點會放在如何守住、保障勞工權益，就各種情境分析可能性、優缺點及風險，並以清楚、有邏輯性的數據呈現，供未來政策規畫參考。勞動部目前正在進行評估，還需要一點時間。

洪申翰說，勞動部作為整體勞動力開發主管機關，必須面對產業對勞動力的需求，但該怎麼以比較好的做法降低衝擊，其中，保護本國籍勞工就業機會、勞動條件都是非常優先考量的事。