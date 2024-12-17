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傳賴政府農曆年後有條件開放服務業移工？勞長洪申翰回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

外傳政府將開放服務業有條件引進移工勞動部並在農曆春節過後提出政策評估。勞動部長洪申翰17日下午與媒體茶敘時重申，目前是進行整體勞動力的政策評估，非僅針對開放移工與否，以勞動部立場而言，重點放在如何守住、保障勞工權益，保護本國籍勞工就業機會是優先考量的事。

針對旅宿業訴求開放引進移工的聲浪再起，洪申翰說，確實聽到很多產業端希望開放移工的聲音，但他強調，現在缺的是勞動力，勞動部進行的會是整體勞動力的政策評估，還包括中高齡及高齡者、婦女勞參率，絕對不會只評估開放移工與否。

他進一步說，行政院確實希望勞動部做這部分的研議，不同部會有不同評估面向，以勞動部而言，重點會放在如何守住、保障勞工權益，就各種情境分析可能性、優缺點及風險，並以清楚、有邏輯性的數據呈現，供未來政策規畫參考。勞動部目前正在進行評估，還需要一點時間。

洪申翰說，勞動部作為整體勞動力開發主管機關，必須面對產業對勞動力的需求，但該怎麼以比較好的做法降低衝擊，其中，保護本國籍勞工就業機會、勞動條件都是非常優先考量的事。

勞動部 移工

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