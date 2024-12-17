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PwC全球投資人調查 最擔心地緣政治衝突和網路風險

聯合報／ 記者賴昭穎／台北即時報導
PwC發布「2024全球投資人調查報告」，超過七成的投資人表示，企業應該大規模部署人工智慧解決方案，且應同時增加在AI及人才方面的投資。（路透）
PwC發布「2024全球投資人調查報告」，超過七成的投資人表示，企業應該大規模部署人工智慧解決方案，且應同時增加在AI及人才方面的投資。（路透）

PwC發布「2024全球投資人調查報告」（Global Investor Survey 2024），調查發現企業正面臨如何將人工智慧的投資轉化為實質營收與獲利的壓力。超過七成的投資人表示，企業應該大規模部署人工智慧解決方案，且應同時增加在AI及人才方面的投資；超過六成的投資人預計，其投資的企業在未來一年可因生成式AI而提升營收與獲利能力。

這分調查的主要發現包括，投資人對全球經濟謹慎樂觀，51%預期未來一年經濟將成長；投資人最擔心的風險為地緣政治衝突（36%）和網路風險（36%）；86%的投資人看重企業危機管理的能力，68%投資人認為企業應增加投資來降低供應鏈風險；近四分之三的投資人更指出，企業應該適度（42%）或顯著（31%）增加投資以大規模部署AI；63%投資人預計其投資的企業在未來一年可因生成式AI提升營收，62%預計可提高獲利能力。

調查顯示，三分之二的投資人相信，在未來一年內，生成式AI將使他們投資的公司之生產力提高至少5%，且企業營收及獲利也會有相同幅度的成長。儘管有超過60%的投資人預期，企業在未來一年內可透過AI提高生產力、營收以及獲利；但仍有部分受訪者認為AI還在早期發展階段，因此目前AI在簡單、定義明確的自動化流程執行上效率較高。

資誠創新諮詢公司董事長盧志浩表示，AI技能短缺和AI技術顛覆，將影響企業未來的獲利能力。投資AI不僅能協助企業達到永續經營，也會創造營業利潤的潛在成長。至於企業如何跨出第一步，首先，企業必須找出痛點、釐清目標，接著才能設計AI基礎架構，建置「2nd Brain」（第二大腦），並建置智識庫，客製訓練專屬AI模型，最後，最重要的就是進行員工的AI使用技能培訓（Upskilling），透過推廣教育訓練，讓員工學會如何下指令，才能發揮AI的最大效用。

調查也顯示，30%投資人認為氣候變遷是其投資企業未來一年所面臨的首要威脅。與通貨膨脹、總體經濟波動和科技變革的比率大致相同。此外，64%的投資人認為企業應該適度或大幅增加投資以減少碳排放。資誠永續發展服務公司董事長李宜樺表示，投資人持續優先考慮企業如何針對氣候影響採取行動。企業應將永續發展納入自身經營策略，特別是當投資人持續關注企業與永續發展相關的揭露和對外溝通。

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