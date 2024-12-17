NVIDIA 頻改AI伺服器規格供應鏈頭大！勤誠擬訂3年對策

機殼大廠勤誠興業（8210）董事長陳美琪17日指出，AI時代的伺服器機殼供應商面臨外部與內部諸多挑戰，這在客戶（業界指為NVIDIA）不斷改變規格下，更顯重要，她舉例7U伺服器共需打5,500個六角孔，精密度高但一年就換代淘汰，故如何把標準化系統建置轉型服務型公司至關重要。

陳美琪應邀出席行政院「第十二次全國科學技術會議」正式大會舉行專題演講，主題是「精實永續，多元共融」，她表示，勤誠不定位是製造商，應該將自己視為服務型公司，為客戶提供設計建議跟顧問服務，過去疫情的四年透過系統化方法，成功扭轉過去以業務起家，只有設計（D）沒有研發（R）的痛點。

陳美琪表示，勤誠專注做少量多樣的機殼訂單，產品型態從PC做到伺服器及資料中心，但客戶進入雲端產業後，每年迭代一次，讓供應鏈帶來挑戰，她舉例，模具從PC時代一個用20年，到現在一年就報廢。

陳美琪表示，過去PC一個機殼用20個孔只需打20套模具，但現在AI 7U伺服器是開160個零件，共要開550套模具，80公斤重空機箱，後板只有1mm鐵板，機箱要打5,500個六角孔，但一年就結束生命周期，還要水冷氣冷，客戶還一直改，如何系統化收集資訊找出對策至關重要。

交貨收款模式也面臨改變，現在客戶一年已經出貨1萬台的機種還在ECN（工程變更），出貨從單一收貨地就收款，到交貨10個地方或直接出貨放在客戶VMI（供應商庫存管理，客戶拿走多少，供應商就從系統得知該補多少），客戶預測不準不時還要跟客戶吵架。

陳美琪表示，由於勤誠是JDM或ODM，所以配合供應鏈更多，一個機殼配六七套主機板，不同的供應商跟客戶，客戶可能是專業代工廠也可能是系統整合商，所以若細節出包，就是全球召回。

不只供應生態丕變，勤誠對內也有大挑戰，疫情後全球產能從中國大陸集中改為全球設廠，勤誠光台灣就投資42億元，其中嘉義廠投資31億元，另外投資NC打樣及五股快速打樣廠，並配合員工增多搬遷到中和總部，台灣員工從410人變成700人，全球員工2,268人。

全球布局上，馬來西亞廠即將開始要建廠，2026年預計完工，2025年6月美國NC打樣廠將啟動，以接觸當地客戶研發團隊，樹林廠也擴大規模，中國大陸仍保有產能滿足中國大陸客戶。

陳美琪就像老實樹對公司過去痛點直言不諱，她指出，勤誠的課題：過去30年以業務為導向，只有D沒有R，所以客戶一直挑問題時，才發現基本功做得不足，過去把多數環節外包（研發及貿易），導致很多基礎作業沒有標準化系統，這也包括過去中國大陸工廠外包設計規劃，導致放太多專用機，現在嘉義廠就全部自己設計規劃，打造高自動化通用工廠。

陳美琪回顧去中化初期，客戶急忙大量拉貨，中國大陸廠曾一個月忙到只放一天假，且全部空運出貨，但客戶又來勞檢認為虐待員工，又要趕貨又要關注勞工權益，讓她開始思考如何永續經營，決心建立系統化管理。

陳美琪表示，後來發現疫情期間才發現，內部為客戶改單吵架，其實工廠的亂象是果，而因是業務跟研發，工廠是弱勢的，一切以服務客戶最大，所以必須數位轉型，並先把企業流程再造做好。

陳美琪表示，客戶要生存，未來只會越來越不合理，業務會吵是因為客戶要改規格，但吵來吵去，「吵輸沒面子，吵贏沒訂單」，為解決痛點，勤誠今年設定3～5年計畫，製造團隊是4地工廠一起資訊共享，改善資訊不對稱問題，一起解決困難。