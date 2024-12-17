2025航運展望：川普2.0 航運迎三大利多仍穩居主流

美國總統當選人川普放話，上任後將對中國大陸、墨、加等三國銷美產品增加10%至25%的關稅，全球海空運業為避開可能的額外新關稅壓力，12月出現新一波搶運大潮，且市場擔憂川普當選後恐對大陸祭出關稅制裁，貨主紛紛提前出貨，大陸出口到北美航線出現爆艙。另一方面，目前中東仍有多場戰事進行，影響海運供應鏈中斷較大的是葉門叛軍胡塞武裝組織襲擊行經紅海商船，造成大量船舶繞道好望角，2025年將持續引發連鎖效應，加上美國也有剛性需求，料將繼續刺激貨櫃數量的成長。另一方面，美國的全國零售聯盟（NRF）認為美國東岸港口明2025年1月發生碼頭工人罷工的可能性仍存在，12月的進港貨運量可望將創新高，航運市場預估2025年全球貨櫃市場運量可能增加高達7%。野村投信表示，面臨可能的美東港口罷工，紅海危機及關稅政策變動挑戰，全球貨櫃航運將迎來強勁需求潮，海運族群醞釀運價上漲、貨櫃三雄獲利可觀，全球航運龍頭息收相關ETF值得中長期關注。

時序即將步入2025，野村投信投資策略部副總張繼文表示，在AI浪潮的爆發之下，台灣堅實AI供應鏈持續成為全美各大科技龍頭堅強後盾，台股和美股也持續繳出亮眼成績，截至今年12月9號臺灣加權總報酬指數及標普500指數總報酬率分別達到+32.9%及+28.6%，另一個最值得關注的投資主題「航運股」，航運進入傳統旺季，擁有高殖利率護城河的航運股，全球因擔憂川普當選美國總統後貿易戰升溫、關稅拉高、通膨再起等因素，帶動航運強勁需求，讓貨櫃三雄表現比大盤強勢。

從貨櫃三雄第3季財報表現分析，長榮（2603）第3季單季稅後純益達619.13億元，年增182.6%，每股純益（EPS）28.75元，前三季累計稅後純益1,087.5億元，年增239.4%，每股純益50.68元，優於預期。陽明海運（2609）、萬海（2615）第3季獲利也都創2022年第4季以來的新高，前三季賺超過一個資本額；陽明第3季獲利年增率達911%，EPS為8.12元，累計前三季EPS達14.79元；萬海單季獲利年增率625.91%，EPS為6.57元，累計前三季EPS達12.34元。

高現金殖利率吸引資金青睞，貨櫃三雄獲利可觀，目前長榮、陽明、萬海殖利率超過8%，其中長榮更高達16%，貨櫃航運仍可因高現金殖利率吸引資金青睞，值得中長期關注，目前全球航運龍頭股價本益比偏低，資金正移轉到航運產業，連巴菲特都來青睞。

野村全球航運龍頭息收ETF（00960）經理人張怡琳進一步分析表示，由於航運業的盈利能力更多取決於運費、市場供需和地緣政治等影響，和台美股科技業投資主旋律實在大不相同，而航運產業的全球分散特質亦提供投資組合不同的投資標的，降低單一投資風險，提高投資報酬率的一種投資策略。

觀察NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數與臺灣加權總報酬指數及標普500總報酬指數的月報酬相關性，可分別降至0.509及0.486；而就長線報酬率而言，自指數2019年2月8日成立以來至2024年12月9號期間總報酬達到318.4%，表現也勝過同期間臺灣加權總報酬指數和標普500總報酬指數的189.8%及146.1%；野村全球航運龍頭息收ETF基金追蹤NYSE FactSet全球航運龍頭息收指數可提供投組互補效果。

根據統計，臺灣加權總報酬指數及標普500總報酬指數的月報酬（20個交易日）相關性來到0.735，顯示雖然台股容易跟隨美股上揚，但兩者股價報酬一致性也相對偏高，若遇到突發的空頭市場，無法有效分散風險。多元的投資組合配置有助於投資人穩住長期報酬曲線，透過不同資產之間的「報酬相關性」來檢視投資組合是否足以分散多元風險，增加整體投資組合報酬潛力。

川普揚言將提高進口關稅，這將導致貨運價格飆升，並加速通膨，料將重演他2017-2021年任期的景況。若真重演歷史，將導致海運貨櫃運輸市場的運費大漲，成本將由消費者承擔，川普政府2018年宣布實施新關稅後，遠洋貨櫃運輸市場運價飆升逾70%。Xeneta表示，當年1月1日-11月1日，從中國大陸－美西航線的40呎貨櫃的現貨運價上漲75%至2,604美元。因此，川普將於明年1月20日就職後，是否確認執行高關稅政策將攸關貨櫃運價走勢，若對中國大陸祭出選前喊出的60%，則恐引發拉貨潮，將更推升運價上漲，不少企業為降低不確定性也已開始提前鋪貨／拉貨，受惠今年運價較去年明顯上漲帶動，明年包括歐洲線、美國線的合約價，一定比今年高。這些均有助於維持目前全球航運供不應求的情況，進而挹注航運股價表現。

展望2025年，張繼文分析表示，川普2.0航運迎三大利多優勢，包含基本面、營運面及評價面，首先，從基本面分析，全球航運龍頭2024年實際獲利大幅成長、2025年股利成長可期，資金正簇擁至航運股，而川普2.0導致提前拉貨潮，料重演2018貿易戰航運股漲勢，加上貨櫃三雄今年獲利亮眼，表現比大盤強勢，加上高殖利率護城河特性，成為資金熱門的避風港；從營運面分析，美國東岸罷工2.0醞釀中，若成真將重演2021缺工塞港走勢；從評價面分析，目前航運股價本益比偏低，資金正移轉到航運產業，全球航運龍頭及相關航運ETF也可望受到更多資金青睞。