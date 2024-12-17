中國大陸經濟持續復甦 基本金屬需求持續看俏
根據路透社的報導，隨著中國大陸經濟刺激措施的持續實施，路透社預測大陸11月新增貸款金額將會翻倍。根據路透社的調查顯示，大陸11月新增貸款金額預計為人民幣9,900億元，遠高於10月的5,000億元人民幣，顯示出大陸刺激措施提振市場信心與貸款需求。
此外，新當選的歐盟委員會發起兩項新的徵集提案，該項提案將推動歐洲永續能源技術發展，並促進整個非洲大陸的工業發展。歐盟將從歐盟創新基金的IF24中撥款24億歐元，用於支持各種脫碳項目，以及專注於再生能源、儲能和氫氣生產。同時，歐盟將啟動一項10億歐元投資計畫，以支持製造創新電動車電池或創新製造技術。
能源顧問公司－伍德·麥肯齊（Wood Mackenzie）發布一份報告中表示，美國儲能市場第3季度出現創紀錄的增長，總安裝量達到3,806兆瓦(MW)，較去(2023)年同期增加80%。美國能源部表示，根據國家輸電規劃研究發現，美國需要在2050年前將電網規模裝置容量增加一倍以上，才能滿足需求成長和可靠性需求。
街口投信表示，值得留意的是，根據市場研究公司－羅氏運動Rho Motion公佈的數據顯示，11月全球純電動和插電式混合動力汽車銷量達到183萬輛，較去年增長32%，為連續七個月增長，並連續第三次創下歷史新高。其中，大陸銷量成長50%，達到127萬輛，顯示出大陸經濟正在快速復甦，而全球對於新能源車的需求也持續在增長當中。
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