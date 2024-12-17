中國大陸經濟持續復甦 基本金屬需求持續看俏

台股月月配息的高股息ETF（指數型股票基金）今年以來狂賣，投資人月月、周周都想被ETF的配息砸醒，台股ETF受益人數11月最後一周來到1018萬餘人的歷史新高，但12月第一周轉呈減少，且高股息ETF配息的能力遭到投資人質疑，市場開始出現是否棄息的討論…… 參考台股ETF的暴起模式，如果暴跌，對股市將是一股很龐大的賣壓，主管機關會有應對政策，以增加配息彈性、留住ETF投資人的錢？

2024-12-17 06:00