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12月降息一碼有望 美非投債投資價值再加分

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導

市場對於聯準會本周降息預期報以肯定態度，且本次預測並非基於美國通膨數據，而是整體經濟能見度的走向。保德信指出，美債利率11月上旬走揚，不過隨著新財長人選貝森特（Scott Bessent）確定，外界解讀其為非激進關稅的倡導者，緩解市場對於美國財政赤字快速膨脹的憂慮，也讓信用利差受惠市場仍偏好風險資產而持續收斂。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民表示，儘管川普選前主打降稅政策，可能將2017年通過的減稅與就業法案（TCJA）延長且調降企業與個人稅，但獲得提名的財長貝森特則主張於2028年將聯邦年度預算赤字占GDP比降至3%，一來一往間美國聯邦赤字擴張幅度有限，舒緩市場對美國財政部可能增發美債的擔憂。

張世民說明，降息趨勢持續，要見到美債殖利率再大幅揚升空間有限，看好降息循環帶動公債殖利率下行，有利債券投資。再者，目前美國各項經濟數據皆反映前景能見度佳，包括健康的就業市場、企業獲利預期持續提升等，提振投資人對經濟樂觀前景的信心，也印證美國經濟具強勁韌性，且因為企業融資成本隨穩步降息而獲緩解，有助於企業債券的整體違約風險下滑。

美國經濟 降息

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