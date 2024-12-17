全球原油需求增長與供應挑戰

街口投信分析，上周布蘭特原油價格上漲近5%，達到每桶74.49美元，市場預期歐美對俄羅斯和伊朗的制裁將進一步收緊供應，同時歐洲和美國的降息預期將提振燃料需求。歐盟通過對俄羅斯的第15輪制裁，目標是影子油輪艦隊，美國也在考慮採取類似措施。中東方面，英國、法國和德國表示準備在必要時恢復對伊朗的所有國際制裁，以防止該國獲得核武。

中國大陸11月原油進口量出現七個月來的首次年增，大陸煉油商積極從沙烏地阿拉伯增加進口量配額，預計將支撐2025年第1季亞洲區域用油需求。國際能源總署（IEA）上調2025年全球石油需求成長預測，從99萬桶/日增至110萬桶/日，主要是因大陸多項刺激措施將帶動需求。OPEC成員國阿聯酋計劃明(2025)年初減少石油出口運輸量，因OPEC+執行更嚴格的減產紀律；同時美國下任總統川普對伊朗的強硬立場，使市場擔憂伊朗的原油出口將受制裁而短缺，推升國際原油風險溢價。