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行政院處長遭控霸凌還不倫 政院：分案調查中

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

有關媒體報導指稱行政院某單位主管涉及風紀及霸凌案件一事，行政院發言人李慧芝17日表示，於日前接獲匿名檢舉後，政院即已進行調查，目前當事人所涉「風紀案」以及「霸凌部分」，都已分別展開調查程序中，目前已知本院人事處在調查期間已收到兩份連署書，包括技工及工友計有59人，向人事處表示檢舉部分有不實之處。

李慧芝指出，有關媒體報導所提及「孫運璿濟南路寓所」（即前行政院副院長官邸）部分，該建物約建於1930年代，於2024年7月間接獲工友通知有腐壞漏水情形，並且時有積水狀況，因該建物屬文化資產，面對屋況不佳、結構堪慮等問題，相關整修工程需依歷史建築相關法規審慎進行，行政院秘書處於修繕工程標案確認前，僅得多次勘查屋況，先進行簡易處理；而修繕整修標案已於10月7日起公告，並歷經4次招標，已於12月11日完成公開評選，後續將於完成簽約後即進場施工。

霸凌

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