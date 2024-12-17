明年元旦起續發租金補貼 內政部估75萬戶受惠

為減輕租屋家庭生活負擔，內政部國土署2025年1月起持續發放租金補貼，估計約有75萬戶租屋族可受惠。國土署表示，該政策辦理期程將延長至2026年，並修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程。

內政部公布明年1月起惠民措施，包括國土署的「300億元中央擴大租金補貼」，針對一定所得以下無自有住宅之個人或家庭，提供租金補貼，並為鼓勵婚育及加強關懷弱勢，加碼補貼金額，協助租屋家庭減輕生活負擔。

國土署指出，該政策經行政院核定，2022年度提供50萬戶計畫戶數，該年度申請戶數約32.6萬戶，合格戶數約27.8萬戶；行政院2023年5月26日再核定修正計畫，精進措施包含隨到隨辦、租約缺房東身分證字號可申請、納入18歲以上租屋族、最早自申請日開始補貼，以加強保障民眾補貼權益。

後來，經行政院2024年8月19日再次核定修正計畫，將辦理期程延長至2026年，2022年至2024年核定戶數均給予租金補貼，2025年及2026年補貼戶數提升至75萬戶，並修正中央及地方分工業務內容，以簡化審查流程。

另外，移民署部分也擴大自動查驗通關系統申請及使用資格，放寬資格包括有戶籍國民申請使用自動查驗通關系統年齡從12歲以上降至10歲以上；身高限制自140公分以上降至120公分以上；開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

內政部解釋，該放寬是參考亞洲鄰近國家及地區自動查驗通關系統的使用年齡限制，且考量兒童容貌及青年容貌性徵差異，已可由現行技術判斷為合理差異，才將申請人年齡自12歲以上調降至10歲以上。

另外，考量新一代自動查驗通關系統可清楚擷取臉部影像的最低身高為120公分，因此也將申請人身高自140公分調降至120公分；為充分保障無戶籍國民便利通關權益，爰開放無戶籍國民得以「免許可」申請及使用自動查驗通關系統。

內政部初估，實施首年有戶籍國民受惠人數估計40萬人次，無戶籍國民受惠人數估計每年3萬人次。