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滙豐投信2025中國大陸經濟展望：推出更多政策 財政政策舉足輕重

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

投資人2024年大部分時間內，都要應對變幻莫測的宏觀經濟環境。市場情緒也隨著地緣政治衝突、大選結果、全球利率周期轉勢等因素迎來轉變化。在這段充滿挑戰的時刻，中國大陸市場的走向也備受關注。滙豐中國A股匯聚基金經理人蕭正義指出，今年9月大陸當局推出一輪寬鬆措施，廣泛的經濟提振措施在範圍和力道比預期上更為全面，因而推動9月底大陸A股市場大幅反彈。

進入11月份後，中國大陸全國人民代表大會常務委員會會議召開，市場憧憬情緒高漲，雖然政策方向比以往更明確，但因欠缺新的借貸或支出措施刺激消費或房地產市場，加上外在因素如美國對中政策等連鎖不利影響，進而拖累市場下行。

臨近歲末，12月中央政治局會議進一步對經濟刺激定調。相關政策取向旗幟鮮明走向寬鬆，無論貨幣政策或財政政策都是如此。由此看來，政策對大陸市場及其經濟影響巨大，因此滙豐投信認為中國大陸政府有必要推出更多政策，且更重要的是，財政相關政策將占舉足輕重地位。

儘管大陸官方有可能延遲加碼推出刺激措施的時間，直至有更多關於經濟逐步改善的數據及更多關於美國關稅策略的細節。不過，當前處於大陸經濟結構調整的關鍵期，保持市場信心至為關鍵。透過政策透明和執行高效策略，大陸經濟有望穩中求進、結構優化，而消費和投資信心的恢復將為2025年經濟成長提供強勁支撐。

蕭正義表示，除把握刺激措施的時機，對於投資人來說，放眼宏觀大局同樣重要。透過降低房地產市場風險並提高多個製造業及出口競爭力，大陸在經濟模式的結構性轉型已取得了重大進展。儘管任務仍然艱巨，但適當的刺激措施可避免大陸步入通縮，同時能夠推動平穩轉型，激勵消費意願並加快經濟復甦。

整體來說，滙豐投信認為大陸可能已跨越轉型路上最具挑戰性的時期。未來12個月內，可能會出現更果斷性的刺激措施扭轉市場趨勢，從而為各種資產類別帶來新的長期回報機遇，尤其是主動型多元資產策略。

在政策轉向過程中，考慮到眾多優質公司的估值具吸引力，投資中國大陸股市的機遇相對樂觀。儘管面臨美國提高關稅及制裁的挑戰，但大陸企業在承受壓力下展現出相當大的韌性，尤其看好在國外市占率不斷成長的公司；內需消費、大型金融股、高股息*也是滙豐投信看好的行業。

蕭正義指出，大陸A股目前產業機會相當多，包括製造業設備更新帶動新需求、收入與消費信心復甦進一步改善零售銷售業發展、工業金屬供給有限但需求強勁、大型金融股獲政策面支持以及通用設備受惠海外市占率提升等。隨著全球市場愈趨集中且難以預測，分散投資再次成為投資實踐的核心原則。而中國大陸可能是分散投資策略中的一張萬用牌。

消費

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