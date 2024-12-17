降息預期不敵通膨蠢動疑慮 股債均承壓

11月CPI數據雖讓市場預期聯準會應會在本周再次降息，但通膨蠢蠢欲動可能影響2025年降息腳步，受此影響，股債市場均相對承壓，不過，從資金流向看，近一週整體股票型ETF仍獲328.49億美元資金淨流入，其中，美國、中國、亞洲、拉美分別獲230.24億、79.15億、48.93億美元、0.24億資金流入，但日本、歐洲、東歐分別遭賣出16.83億、2.79億、0.13億美元資金，依產業ETF看，近週淨流入前三大產業為原物料、金融、科技；淨流出金額最高的產業為醫療保健，其次為能源、非核心消費。

富蘭克林證券投顧表示，本週是超級央行週，聚焦聯準會和日本央行政策動向及前瞻指引，將牽動全球股債匯市走勢。展望年底至2025年第一季將迎接「川普2.0」，預期在川普傾向放鬆監管及推動減稅等親商政策引領下，有利美國經濟及企業獲利表現，美國資產仍將穩居投資主流，核心配置建議首選美國平衡型、美國非投資等級債及複合債券型基金，網羅收益、川普紅利及聯準會降息行情，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議可增加美國價值型基金、美國小型股票型及公用事業/基礎建設產業型基金，卡位川普政策紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

富蘭克林坦伯頓基金集團旗下凱利團隊投資長史考特‧葛拉瑟表示，預計2025年將是更溫和但積極的一年，因流動性充足、健康的企業獲利、動物精神受到刺激經濟增長、放鬆監管的預期所提振。長期基本面仍穩健，我們持續建議多元化的投資組合，包含中小型公司以及更具週期性的公司，它們將受益於整個經濟的進一步成長，不過，我們確實預計全年的潛在波動度會更高，但這將被證明是長期投資人的買入機會。

富蘭克林坦伯頓科技基金經理人馬修‧席歐帕表示，在三個因素推動下，2025年我們將看到另一個科技股表現強勁的一年，包含生成式AI採用率曲線穩定上升、科技七雄以外的科技股獲利成長軌跡改善、估值仍合理，值得留意的是，雖我們預期2025年科技七雄的企業獲利將保持強勁成長，但科技領域的其他公司可能會在2025年迎頭趕上。