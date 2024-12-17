投資級債 續淨流入增溫

美國就業市場恢復健康，緩解市場原本的擔憂情緒。據美銀引述EPFR統計顯示，上周截至12月11日，投資級債淨流入增溫至69.1億美元、非投資等級債淨流出10.6億美元，新興市場債則是轉為淨流入0.4億美元。

安聯投信表示，在經歷 10 月颶風和罷工之後，美國就業市場表現從 11 月開始恢復健康，就業人數穩步成長有助於緩解外界對於勞動力市場趨緩的擔憂。不過就業人數成長狀況還沒火熱到扭轉市場預期聯準會的降息步調。

據美國勞工統計局 (BLS) 6 日公布數據顯示，11 月非農就業新增 22.7 萬人，高於市場預期的 20.2 萬人；與此同時，報告同時上修前兩個月非農新增就業人數，9 月從 22.3 萬人上修至 25.5 萬人、10 月從 1.2 萬人上修至 3.6 萬人。兩個月新增就業人數合計比修正前高 5.6 萬人，包括 11 月的 3 個月平均新增就業人數為 17.3 萬人，比今年早些時候的強勁成長有所放緩。

展望後市，安聯投信表示， 固定收益市場在 2025 年有望表現良好，主要來自於溫和而穩定的經濟增長，還有貨幣政策轉鬆等兩大助力，均為市場提供支持。歷史上，當增長率為 1-2% 時，信用債的表現較好，因為過高的增長會帶來貨幣政策的不確定性，而過低的增長通常會因為衰退風險增加而導致利差擴大。

安聯投信預估，信用債有望於2025 年提供穩定回報，儘管利差接近歷史低點，但企業債券收益率仍然具有吸引力，市場表現將主要依賴於穩定的利息收入。雖然尾端風險始終存在，但當前的收益率起點為回報提供一定保護。

其中在投資級企業債方面，安聯投信表示，可留意金融類，因為金融領域相對於工業領域仍有進一步收窄空間。而銀行、能源及美國製造業則是川普政策的主要受惠產業；零售及消費則可能需吸收關稅政策帶來的負面結果。

至於關注部分，安聯投信表示，如果通膨和增長繼續超出預期，可能導致貨幣政策放鬆步伐放慢。在這種情況下，收益率較高的短期資產有望受益，並且會尋找在該領域的投資機會。如果經濟增長放緩超過當前預期，則高品質和長期資產將會表現良好，在這種情況下，將尋找在長期資產中添加風險的機會。 但總體來看，通膨重新加速，促使聯準會逆轉政策的可能性，比勞動市場迅速惡化後加速降息的可能性要低得多。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶表示，就非投資等級債而言，平均殖利率約為7-8%，下檔保護優於股票。企業整體再融資風險低，發債公司也持續致力於降低債務比重，因此整體信用體質仍佳。評估2024、2025年違約率可望維持相對低點，利差亦可望維持相對低點。