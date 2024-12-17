無薪假家數、人數 同步減少

勞動部昨（16）日公布最新減班休息（無薪假）統計，共257家業者、4,474人實施，與上期統計比較，減少41家、822人實施，主要是花蓮部分產業回溫減少197人；另外台中一家工具機製造業者減少120人，無薪假呈現趨緩。

勞動部公布無薪假統計，與前次公布實施家數比較，家數、人數呈現雙減。勞動部官員表示，此次主要在製造業、批發及零售業、住宿及餐飲業實施人數，皆有明顯減少，其中光是花蓮就減少197人，反映出花蓮產業回溫，可能與旅宿業回溫有關。

勞動部統計，花蓮縣實施無薪假家數共69家、人數617人，此次花蓮與上期比較有21家業者停止實施、合計197人；又以一家糕餅業者減少39人較為顯著，其他還包含遊覽車業者、住宿業者等均有下修，反映出當地觀光旅遊回溫。

勞動部分析，觀察政府振興花蓮觀光、旅遊補助等各項政策，已開始出現效果，接下來明年1月適逢春節連假，將迎接更多旅客前往花蓮、刺激產業持續回溫。

製造業方面，勞動部指出，台中有一家工具機製造業者，這一期無薪假停止實施120人。業者表示，訂單回穩，因此停止實施；另外，批發及零售業中，有一家藥品及化粧品業者停止實施約50人。

至於未來展望，勞動部官員表示，觀察今年下半年實施狀況，無薪假通報數字尚稱穩定，雖偶有增幅，但變化不算太大，後續仍待持續觀察。