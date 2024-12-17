快訊

苗栗三灣7.1度 低溫特報 明起2波冷氣團接力 冬至冷颼颼

Fed會議在即 美股那指收創新高 道指連跌8日 6年首見

聽新聞
0:00 / 0:00

出席全科會 總統：增加預算編列 讓台灣領導全球科技

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
賴清德總統昨天出席「行政院第12次全國科學技術會議」致詞。 記者蘇健忠／攝影
賴清德總統昨天出席「行政院第12次全國科學技術會議」致詞。 記者蘇健忠／攝影

賴總統昨（16）日出席全國科學技術會議（全科會）致詞時表示，台灣面臨AI快速崛起、數位淨零轉型、地緣政治等挑戰，必須發展五大信賴產業，明年中央政府科技預算編列1,965億元，年增77億元，代表重視科技產業，要努力讓台灣成為全球科技的領導國家。

全科會每四年召開一次，以匯集產學研各界建言，今年大會為期三天，昨為首日。賴總統、國科會主委吳誠文均出席，而台積電董事長暨總裁魏哲家也發表引言，中華電信董事簡立峰則以「台灣AI產業發展：機會與策略」為題發表演講。

此次會議以「智慧科技」、「創新經濟」、「均衡社會」、「淨零永續」等四大議題為主軸，明日閉幕將由國科會、衛福部發表總結報告，行政院長卓榮泰將出席致詞。

賴總統表示，此次會議主題充分展現政府目標，也就是智慧創新、民主包容、打造均衡台灣，因應AI時代來臨，要從科技、民主、人權各面向著手，帶領產業和社會轉型。

賴總統表示，科技創新可協助區域均衡發展，落實人文社會與科技結合，打造更具備科技韌性、社會韌性、環境韌性、經濟韌性生活環境，讓民眾有更好生活，國家有更強實力，因應各項挑戰。

賴總統說，今年台灣在科技發展取得亮眼成果，根據IMD世界數位競爭力評比，台灣每千人研發人力是全球排第二，在研發總支出GDP占比、高科技出口GDP占比，以及學生在數學教育評估表現都居全球第三名。

吳誠文表示，AI快速發展之際，政府將利用台灣在半導體及科技硬體製造優勢，以新方法推動各行各業數位轉型與智慧化，串聯科技產業協助導入AI，形成完整自主供應鏈體系。

簡立峰表示，過去曾出現資本分配不均現象，由1%人擁有世界上50%財富，到了AI時代可能出現懂得善用AI的「超級人類」，由1%人掌握99%能力和機會，國家需要縮短AI落差。

鈺創科技創辦人盧超群在討論會中呼籲，明年科技預算增幅約3.5%，若台灣要成為科技島，未來五年科技預算應以成長10%為目標。

AI 中華電信 台積電

延伸閱讀

魏哲家親揭！全球首富馬斯克點名「這2領域」是未來兩大機會

全科會開幕 魏哲家：台灣可發展多功能機器人、無人機

全國科學技術會議 台積電董事長暨總裁魏哲家幽默引言

最大太空盛會TASTI開幕 國科會吳誠文：台灣決心發展太空產業

相關新聞

對抗川普關稅戰！陸擬放人民幣大幅貶值？謝金河憶朱鎔基匯改：恐跟30年前相反

川普指揮棒指向人民幣

高股息ETF醞釀棄息潮 台股恐現強大賣壓…金管會有招？

台股月月配息的高股息ETF（指數型股票基金）今年以來狂賣，投資人月月、周周都想被ETF的配息砸醒，台股ETF受益人數11月最後一周來到1018萬餘人的歷史新高，但12月第一周轉呈減少，且高股息ETF配息的能力遭到投資人質疑，市場開始出現是否棄息的討論…… 參考台股ETF的暴起模式，如果暴跌，對股市將是一股很龐大的賣壓，主管機關會有應對政策，以增加配息彈性、留住ETF投資人的錢？

出席全科會 總統：增加預算編列 讓台灣領導全球科技

賴總統昨（16）日出席全國科學技術會議（全科會）致詞時表示，台灣面臨AI快速崛起、數位淨零轉型、地緣政治等挑戰，必須發展...

無薪假家數、人數 同步減少

勞動部昨（16）日公布最新減班休息（無薪假）統計，共257家業者、4,474人實施，與上期統計比較，減少41家、822人...

第14波！政院拍板大宗物資降稅再延一季至明年3月

政府再出手穩定物價，行政院副院長鄭麗君今主持穩定物價小組會議，考量國內物價受颱風致災遞延效應影響、國內外食費、食物類等漲...

美國綠氫產業今年邁入GW級製造階段 川普新政成新變數

美國在綠氫產業的政策支持與產業發展息息相關。拜登政府「兩黨基礎建設法案」(BIL)與「降低通膨法案」(IRA)的實施，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。