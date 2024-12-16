政院拍板關鍵原物料減徵延至明年第1季 屆時再看是否退場

行政院副院長鄭麗君16日召開「穩定物價小組」會議，考量近期受豪雨及連續颱風等氣候條件不穩影響影響國內蔬果價格，國內外食費、食物類等漲幅仍高，因此啟動第14波減徵關鍵原物料稅負措施，然會中也提到，若明年第一季國際農工原料價格趨緩、國內物價持續趨穩，且未來展望維持穩定，即可據以研議政策於明年三月後屆期退場。

穩定物價小組會議在面臨重大節慶前夕均會召開盤點民生物價，行政院今日再度召開會議，會中提到原訂減徵關鍵原物料稅負措施至本年12月底，雖然今年以來，國際農工原物料已逐步回穩，多數國際農工原物料價格已回落至2021年12月實施減徵措施時水準，僅部分品項價格仍然較高。

鄭麗君表示，考量近期受豪雨及連續颱風等氣候條件不穩影響影響國內蔬果價格，國內外食費、食物類等漲幅仍高，致11月CPI年增率升至2.08%，加以春節節慶將至將帶動消費採買需求增加，綜合考量各面向因素，會議決議啟動第14波減徵措施，延長至2025年3月底，以減輕國內業者營運負擔，穩定民生物價。

減徵項目包括，進口黃豆、小麥、玉米營業稅、小麥進口關稅等免徵；奶油、烘焙用奶粉、冷凍牛肉關稅稅率減半；汽油貨物稅每公升調降2元、柴油貨物稅每公升調降1.5元；水泥(卜特蘭一型)貨物稅減半。

鄭麗君亦責請經濟部、農業部持續與公協會及主要業者聯繫，促請業者酌情調整商品價格，確實將降稅利益回饋消費者，以落實稅負減徵措施的政策原意。另請經濟部、農業部、國發會、財政部、主計總處等相關部會，持續掌握國內外情勢，若明年第1季國際農工原料價格趨緩、國內物價持續趨穩，且未來展望維持穩定，即可據以研議政策於明年三月後屆期退場。

此外，會中也提到為了充裕民生需求，農糧署已輔導農民團體適時釋出倉儲甘藍供應至台北果菜市場，此外，全台全聯福利中心、大潤發、愛買、家樂福等1,572個通路據點，推出甘藍優惠專區，每顆100元以下，提供民眾選購。

此外，12月為蔬菜盛產期，加上近期天氣回穩，適合蔬菜生產，蔬菜到貨量漸趨充裕，菜價預期可趨於平穩；當令水果如柑橘類等果品正值產期，供應穩定；聖誕節前土雞可由每週192萬隻增至228萬隻(+19％)；白肉雞由每週520萬隻增至570萬隻(+10％)；羊隻由每月2,400頭增至6,160頭(+1.6倍)；水產品由平日310公噸提升至340公噸(+10％)。

為穩定農產品價格，充裕供應冬令所需各類農產品，鄭麗君也特別指示農業部持續監控批發市場行情變動，及落實各項調配供應措施，以確保市場供貨無虞。