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人口快速老化 主計總處：2023年高齡給付1.2兆續創新高

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

主計總處16日公布「社會保障支出統計」，其中高齡給付連續五年逾兆元，2023年達到1.2兆元創歷年最高，年增6.9%，占社會給付46.9％。

主計總處官員表示，高齡給付連續五年逾兆元，主因高齡人口快速成長，退休金長照支出增加，而隨著2025年超高齡社會（老年人口占總人口達20％）到來，未來高齡給付的成長將持續加速。

根據主計總處資料顯示，2023年社會給付(Social Benefit)2兆5,963億元，較2022年增765億元或增3％，主因退休給付請領人數增加、健保給付成長、長照服務量能提升、育兒津貼提高、新增疫後就學貸款補貼，以及政府為照顧租屋民眾與減輕房貸負擔，擴大租金補貼及推動中產以下自用住宅貸款戶支持方案等所致，惟隨防疫降階，相關防疫支出與生活補貼等方案陸續停辦，抵銷部分增幅。

主計總處官員表示，社會保障支出是指政府為減輕家庭或個人承受人生各階段的風險或負擔（包括高齡、身心障礙、遺族、疾病與健康、生育、家庭與小孩、失業、職業傷害、住宅及其他功能），提供或依法施行的健康及生活保障，具有所得重分配及促進特定保障目的之功能。

社會保障支出的財源來自企業、民眾及政府，包括勞保、公保、健保及政府稅收，隨著老年人口成長，退休給付、長照支出快速增加，2023年的高齡給付升至1兆2,176億元，續創新高，比前一年增加786億。

健保給付 退休金 長照

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